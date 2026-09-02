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США намерены добиться прекращения полетов самолетов Iran Air
США намерены добиться прекращения полетов самолетов Iran Air - 02.09.2026, ПРАЙМ
США намерены добиться прекращения полетов самолетов Iran Air
Соединенные Штаты намерены добиться прекращения полетов самолетов иранской государственной компании Iran Air, заявил глава минфина США Скотт Бессент. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:45+0300
2026-09-02T17:45+0300
2026-09-02T17:45+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены добиться прекращения полетов самолетов иранской государственной компании Iran Air, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"Если мы прикроем Iranian Airlines, а мы это сделаем, то (в Иран – ред.) будет поступать гораздо меньше (грузов – ред.)", - сказал он в эфире телеканала Newsmax.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
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бизнес, мировая экономика, иран, сша, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, минфин сша
Бизнес, Мировая экономика, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Минфин США
США намерены добиться прекращения полетов самолетов Iran Air
Глава Минфина США Бессент: США намерены добиться прекращения полетов самолетов Iran Air
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены добиться прекращения полетов самолетов иранской государственной компании Iran Air, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"Если мы прикроем Iranian Airlines, а мы это сделаем, то (в Иран – ред.) будет поступать гораздо меньше (грузов – ред.)", - сказал он в эфире телеканала Newsmax.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.