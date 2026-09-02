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США намерены добиться прекращения полетов самолетов Iran Air

США намерены добиться прекращения полетов самолетов Iran Air - 02.09.2026, ПРАЙМ

США намерены добиться прекращения полетов самолетов Iran Air

Соединенные Штаты намерены добиться прекращения полетов самолетов иранской государственной компании Iran Air, заявил глава минфина США Скотт Бессент. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:45+0300

2026-09-02T17:45+0300

2026-09-02T17:45+0300

бизнес

мировая экономика

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сша

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скотт бессент

дональд трамп

минфин сша

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены добиться прекращения полетов самолетов иранской государственной компании Iran Air, заявил глава минфина США Скотт Бессент. "Если мы прикроем Iranian Airlines, а мы это сделаем, то (в Иран – ред.) будет поступать гораздо меньше (грузов – ред.)", - сказал он в эфире телеканала Newsmax. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.

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бизнес, мировая экономика, иран, сша, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, минфин сша