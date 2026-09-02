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В США начали продажи монеты с портретом Трампа
В США начали продажи монеты с портретом Трампа - 02.09.2026, ПРАЙМ
В США начали продажи монеты с портретом Трампа
Монетный двор США объявил о начале продаж коллекционных наборов новой монеты номиналом один доллар с портретом президента Дональда Трампа, приуроченной к... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:10+0300
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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Монетный двор США объявил о начале продаж коллекционных наборов новой монеты номиналом один доллар с портретом президента Дональда Трампа, приуроченной к 250-летию независимости страны.
На аверсе памятной монеты размещен профиль самого Трампа, а также надписи Liberty ("Свобода"), In God We Trust ("На Бога уповаем") и памятные даты 1776-2026, знаменующие 250 лет с момента провозглашения американскими колониями своей независимости от Британской короны. Реверс украшен изображением президентской печати США - орланом с нагрудным щитом с памятной отметкой "250".
По данным Монетного двора США, новая монета доступна для заказа в банковских рулонах по 25 штук стоимостью 61 доллар и мешках по 100 монет за 154 доллара.
Согласно спецификации ведомства, монета диаметром 26,49 миллиметра и весом 8,1 грамма отчеканена на предприятии в Филадельфии из сплава меди (88,5%), цинка (6%), марганца (3,5%) и никеля (2%).
Официальный старт продаж коллекционных наборов запланирован на 2 сентября в полдень по времени Восточного побережья США (19.00 мск). До 14.00 следующего дня, 3 сентября, будет действовать строгое ограничение на покупку: не более двух единиц товара на одно домохозяйство, согласно данным Монетного двора.
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рынок, мировая экономика, финансы, сша, дональд трамп
Рынок, Мировая экономика, Финансы, США, Дональд Трамп
В США начали продажи монеты с портретом Трампа
Монетный двор США объявил о начале продаж коллекционных наборов монеты с портретом Трампа
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Монетный двор США объявил о начале продаж коллекционных наборов новой монеты номиналом один доллар с портретом президента Дональда Трампа, приуроченной к 250-летию независимости страны.
На аверсе памятной монеты размещен профиль самого Трампа, а также надписи Liberty ("Свобода"), In God We Trust ("На Бога уповаем") и памятные даты 1776-2026, знаменующие 250 лет с момента провозглашения американскими колониями своей независимости от Британской короны. Реверс украшен изображением президентской печати США - орланом с нагрудным щитом с памятной отметкой "250".
По данным Монетного двора США, новая монета доступна для заказа в банковских рулонах по 25 штук стоимостью 61 доллар и мешках по 100 монет за 154 доллара.
Согласно спецификации ведомства, монета диаметром 26,49 миллиметра и весом 8,1 грамма отчеканена на предприятии в Филадельфии из сплава меди (88,5%), цинка (6%), марганца (3,5%) и никеля (2%).
Официальный старт продаж коллекционных наборов запланирован на 2 сентября в полдень по времени Восточного побережья США (19.00 мск). До 14.00 следующего дня, 3 сентября, будет действовать строгое ограничение на покупку: не более двух единиц товара на одно домохозяйство, согласно данным Монетного двора.