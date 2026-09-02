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В США экономическая активность росла умеренными темпами в июле-августе - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В США экономическая активность росла умеренными темпами в июле-августе
В США экономическая активность росла умеренными темпами в июле-августе - 02.09.2026, ПРАЙМ
В США экономическая активность росла умеренными темпами в июле-августе
Экономическая активность в США преимущественно росла умеренными темпами в июле-августе, прогнозы на ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из "Бежевой... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T22:42+0300
2026-09-02T22:42+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Экономическая активность в США преимущественно росла умеренными темпами в июле-августе, прогнозы на ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "С начала июля экономическая активность демонстрировала умеренный рост. Десять из двенадцати округов Федеральной резервной системы сообщили о росте в диапазоне от незначительного до умеренного... Общие прогнозы на ближайшие месяцы были позитивными, однако настроения в разных секторах были неоднозначными", - говорится в документе. Респонденты были обеспокоены, по данным ФРС, повышенной неопределенностью из-за последствий роста цен на энергоносители, политики и международных конфликтов. Отмечается, что потребители с более высоким доходом увеличили свои расходы, в частности на предметы роскоши, путешествия и туризм, тогда как группы населения со средним и низким доходом стали более чувствительны к ценам. Производственная деятельность ускорилась в большинстве округов, продажи автомобилей практически не изменились. Ситуация в сельском хозяйстве несколько улучшилась, но в целом оставалась напряженной. Так, сам сектор животноводства демонстрировал высокие показатели, тогда как как производители сельскохозяйственных культур испытывали трудности. Банковские условия в целом несколько улучшились, поскольку объемы кредитования оставались стабильными или увеличились в большинстве округов. При этом объемы жилищного строительства сократились, в то время как нежилое строительство в целом увеличилось. Кроме того, в некоторых округах отмечалась высокая концентрация деятельности по строительству центров обработки данных. ФРС также указывает, что уровень занятости в целом вырос совсем незначительно. Отмечается, что стабильный спрос на рабочую силу чаще всего отмечался в обрабатывающей промышленности, а в секторах розничной торговли, наоборот, снижался. Ситуация на рынке труда была неоднородной, так как влияние искусственного интеллекта было неоднозначным, а компаниям было сложно найти квалифицированных специалистов. Цены росли умеренными темпами в большинстве округов. Давление со стороны цен на затраты было заметно высоким в обрабатывающей промышленности и строительстве. При этом респонденты во всех округах сообщили о росте цен на энергоносители и транспортировку. Представители розничной торговли и обрабатывающей промышленности по-прежнему отмечали последствия введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом. "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
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40
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мировая экономика, сша, нью-йорк, сан-франциско, дональд трамп
Мировая экономика, США, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Дональд Трамп
22:42 02.09.2026
 
В США экономическая активность росла умеренными темпами в июле-августе

"Бежевая книга": экономическая активность в США преимущественно росла умеренными темпами

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Экономическая активность в США преимущественно росла умеренными темпами в июле-августе, прогнозы на ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.
"С начала июля экономическая активность демонстрировала умеренный рост. Десять из двенадцати округов Федеральной резервной системы сообщили о росте в диапазоне от незначительного до умеренного... Общие прогнозы на ближайшие месяцы были позитивными, однако настроения в разных секторах были неоднозначными", - говорится в документе.
Респонденты были обеспокоены, по данным ФРС, повышенной неопределенностью из-за последствий роста цен на энергоносители, политики и международных конфликтов. Отмечается, что потребители с более высоким доходом увеличили свои расходы, в частности на предметы роскоши, путешествия и туризм, тогда как группы населения со средним и низким доходом стали более чувствительны к ценам.
Производственная деятельность ускорилась в большинстве округов, продажи автомобилей практически не изменились. Ситуация в сельском хозяйстве несколько улучшилась, но в целом оставалась напряженной. Так, сам сектор животноводства демонстрировал высокие показатели, тогда как как производители сельскохозяйственных культур испытывали трудности.
Банковские условия в целом несколько улучшились, поскольку объемы кредитования оставались стабильными или увеличились в большинстве округов. При этом объемы жилищного строительства сократились, в то время как нежилое строительство в целом увеличилось. Кроме того, в некоторых округах отмечалась высокая концентрация деятельности по строительству центров обработки данных.
ФРС также указывает, что уровень занятости в целом вырос совсем незначительно. Отмечается, что стабильный спрос на рабочую силу чаще всего отмечался в обрабатывающей промышленности, а в секторах розничной торговли, наоборот, снижался. Ситуация на рынке труда была неоднородной, так как влияние искусственного интеллекта было неоднозначным, а компаниям было сложно найти квалифицированных специалистов.
Цены росли умеренными темпами в большинстве округов. Давление со стороны цен на затраты было заметно высоким в обрабатывающей промышленности и строительстве. При этом респонденты во всех округах сообщили о росте цен на энергоносители и транспортировку. Представители розничной торговли и обрабатывающей промышленности по-прежнему отмечали последствия введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом.
"Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
 
Мировая экономикаСШАНью-ЙоркСан-ФранцискоДональд Трамп
 
 
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