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Средняя ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках снизилась - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Средняя ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках снизилась
Средняя ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках снизилась - 02.09.2026, ПРАЙМ
Средняя ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках снизилась
Средняя базовая ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках РФ за лето снизилась на 0,28 процентного пункта - до 7,99%, сообщает финансовый... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:45+0300
2026-09-02T12:50+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя базовая ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках РФ за лето снизилась на 0,28 процентного пункта - до 7,99%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Средняя базовая ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках по объему средств населения за лето, с 29 мая по 31 августа, снизилась на 0,28 п.п., до 7,99%. В августе показатель уменьшился на 0,04 п.п.", - говорится в сообщении. Средняя максимальная ставка по накопительным счетам с учетом надбавок (бонусов за выполнение специальных условий) за лето снизилась на 0,1 п.п., до 13,87% годовых. При этом в августе показатель вырос на 0,11 п.п. Финансовый маркетплейс отмечает, что если в среднем за лето участники рынка снизили ставки по накопительным счетам, то в августе фиксируется частичное повышение их доходности. "Так, в последний месяц лета три банка из топ-20 повысили максимальные ставки от 0,1 п.п. до 2,00 п.п. В одном из банков ставка по накопительному счету составила 16,00%, однако она предоставляется на ограниченную сумму и достигается при исполнении дополнительных условий (проведения операций по карте банка). Месяцем ранее максимальная ставка на рынке достигала 15,50%", - говорится в сообщении. По словам директора по сберегательным продуктам "Финуслуг" Дениса Донских, рост доходности по накопительным счетам в августе - результат борьбы банков за ликвидность. "Вторая половина лета традиционно сопровождается снижением клиентской активности: отпуска, дачный сезон — все это отвлекает внимание от сбережений. При этом на фоне снижающейся ключевой ставки клиенты начинают активнее искать инструменты с более высокой доходностью. В таких условиях банки вынуждены предлагать накопительные счета с повышенными ставками, чтобы удержать интерес. При этом общий тренд остается нисходящим", - прокомментировал Донских.
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192
40
192
40
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5
4.7
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192
40
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
12:45 02.09.2026 (обновлено: 12:50 02.09.2026)
 
Средняя ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках снизилась

"Финуслуги": средняя ставка по накопительным счетам в 20 банках за лето снизилась до 7,99%

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя базовая ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках РФ за лето снизилась на 0,28 процентного пункта - до 7,99%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Средняя базовая ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках по объему средств населения за лето, с 29 мая по 31 августа, снизилась на 0,28 п.п., до 7,99%. В августе показатель уменьшился на 0,04 п.п.", - говорится в сообщении.
Средняя максимальная ставка по накопительным счетам с учетом надбавок (бонусов за выполнение специальных условий) за лето снизилась на 0,1 п.п., до 13,87% годовых. При этом в августе показатель вырос на 0,11 п.п.
Финансовый маркетплейс отмечает, что если в среднем за лето участники рынка снизили ставки по накопительным счетам, то в августе фиксируется частичное повышение их доходности.
"Так, в последний месяц лета три банка из топ-20 повысили максимальные ставки от 0,1 п.п. до 2,00 п.п. В одном из банков ставка по накопительному счету составила 16,00%, однако она предоставляется на ограниченную сумму и достигается при исполнении дополнительных условий (проведения операций по карте банка). Месяцем ранее максимальная ставка на рынке достигала 15,50%", - говорится в сообщении.
По словам директора по сберегательным продуктам "Финуслуг" Дениса Донских, рост доходности по накопительным счетам в августе - результат борьбы банков за ликвидность.
"Вторая половина лета традиционно сопровождается снижением клиентской активности: отпуска, дачный сезон — все это отвлекает внимание от сбережений. При этом на фоне снижающейся ключевой ставки клиенты начинают активнее искать инструменты с более высокой доходностью. В таких условиях банки вынуждены предлагать накопительные счета с повышенными ставками, чтобы удержать интерес. При этом общий тренд остается нисходящим", - прокомментировал Донских.
 
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