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Ставка RUONIA выросла до 13,84% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Ставка RUONIA выросла до 13,84%
Ставка RUONIA выросла до 13,84% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA выросла до 13,84%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 1 сентября, выросла на 0,16 | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:50+0300
2026-09-02T14:53+0300
финансы
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872933587.jpg?1788350023
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 1 сентября, выросла на 0,16 процентного пункта и составила 13,84%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 404,4 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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4.7
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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192
40
192
40
финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
14:50 02.09.2026 (обновлено: 14:53 02.09.2026)
 
Ставка RUONIA выросла до 13,84%

Ставка RUONIA 1 сентября выросла на 0,16 процентного пункта и составила 13,84%

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 1 сентября, выросла на 0,16 процентного пункта и составила 13,84%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 404,4 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
 
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