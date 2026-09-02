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Названа средняя стоимость ночи в гостинице Дальнего Востока

Названа средняя стоимость ночи в гостинице Дальнего Востока - 02.09.2026, ПРАЙМ

Названа средняя стоимость ночи в гостинице Дальнего Востока

Средняя стоимость ночи в гостинице Дальнего Востока в период с января по август 2026 года составила 4,6 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в сервисе... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T20:17+0300

2026-09-02T20:17+0300

2026-09-02T20:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость ночи в гостинице Дальнего Востока в период с января по август 2026 года составила 4,6 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Средняя стоимость забронированной ночи практически не изменилась и составила 4,6 тысячи рублей, что на 0,9% ниже показателя годом ранее", - сообщили в сервисе, проанализировав данные за январь-август 2026 года. Доля Дальнего Востока во всех внутренних бронированиях отелей сервиса выросла на 0,4%. Там также обратили внимание на то, что продажи автобусных билетов по направлениям региона выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а железнодорожных - на 6,5%. "В целом продажи билетов в регионы ДФО увеличились на 2,9%", - заключили в сервисе. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, недвижимость, дальний восток, владивосток, вэф