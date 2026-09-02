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Стоимость доллара в Иране обновила рекордно низкое значение

Стоимость доллара в Иране обновила рекордно низкое значение - 02.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость доллара в Иране обновила рекордно низкое значение

Стоимость национальной валюты Ирана обновила рекордно низкое значение за всю историю исламской республики, дойдя до 2,2 миллиона риалов за доллар, сообщается на | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T20:17+0300

2026-09-02T20:17+0300

2026-09-02T20:17+0300

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ТЕГЕРАН, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость национальной валюты Ирана обновила рекордно низкое значение за всю историю исламской республики, дойдя до 2,2 миллиона риалов за доллар, сообщается на иранских сайтах, отслеживающих рыночный курс валюты. Власти США объявили о начале экономической операции против Ирана. Президент США Дональд Трамп назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба", призвав союзников присоединиться. Иран охарактеризовал экономическую операцию США как войну и сравнил ее с терроризмом. После этого 24 августа доллар стал стоить 2 миллиона риалов. На 2 сентября, согласно сайту TGJU, максимальная стоимость доллара составила 2 205 200 риалов, на данный же момент доллар стоит 2 199 150 риалов.

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мировая экономика, иран, сша, дональд трамп