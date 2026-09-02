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Строительство 700 тысяч "квадратов" складов заморозили в Московском регионе

Строительство 700 тысяч "квадратов" складов заморозили в Московском регионе - 02.09.2026, ПРАЙМ

Строительство 700 тысяч "квадратов" складов заморозили в Московском регионе

Девелоперы заморозили строительство 707 тысяч квадратных метров складов в Московском регионе с начала 2026 года, рассказал журналистам руководитель департамента | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:54+0300

2026-09-02T12:54+0300

2026-09-02T13:25+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Девелоперы заморозили строительство 707 тысяч квадратных метров складов в Московском регионе с начала 2026 года, рассказал журналистам руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. "Девелоперы наконец перестали строить склады, 700 тысяч квадратных метров новых появившихся проектов, особенно у непрофессиональных игроков, заморозились. Это говорит о том, что на дистанции 2027-2028 годов рынок придет в баланс на уровне 2-2,5 миллионов квадратных метров. И если мы говорим, что когда-то спрос восстановится, то это как раз будет некий баланс", - сообщил Бумагин, уточнив, что был заморожен 31 строящийся объект. Он также отметил, что за восемь месяцев текущего года в Московском регионе сдали 1,6 миллиона квадратных метров складов, что на 15% меньше результата прошлого года за аналогичный период. К концу 2026 года ввод может достичь 3 миллионов "квадратов".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, ibc real estate