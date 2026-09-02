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Суд рассмотрит жалобу "Траста" на неполное удовлетворение иска к Шишханову - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Суд рассмотрит жалобу "Траста" на неполное удовлетворение иска к Шишханову
Суд рассмотрит жалобу "Траста" на неполное удовлетворение иска к Шишханову - 02.09.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит жалобу "Траста" на неполное удовлетворение иска к Шишханову
Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 27 октября рассмотрение жалобы банка "Траст" на решение Арбитражного суда Москвы, которым с бывшего владельца... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:21+0300
2026-09-02T15:25+0300
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 27 октября рассмотрение жалобы банка "Траст" на решение Арбитражного суда Москвы, которым с бывшего владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и двух других лиц, контролировавших этот банк, было взыскано более 249,6 миллиарда рублей, а не более 269,2 миллиарда рублей, как просил истец. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, истцом обжалован вынесенный в марте судебный акт первой инстанции, ответчики апелляции не подавали. Суд тогда взыскал с Шишханова, бывшего предправления "Рост банка" Кирилла Любенцова и бывшего члена совета директоров Александра Лукина солидарно более 249,6 миллиарда рублей: с Шишханова и Любенцова – в пределах всей этой суммы, с Лукина – в пределах около 227,9 миллиарда рублей. Требования еще к одному экс-предправления Алексею Фарафонтову в размере свыше 14,7 миллиарда рублей суд отклонил. Источник, знакомый с подробностями разбирательства, ранее рассказал РИА Новости, что в апелляции "Траст" просит полностью удовлетворить денежные требования ко всем четырем ответчикам. Этот иск был подан в сентябре 2020 года. Исковые требования связаны с тем, что ответчики в 2015-2017 годах одобрили и совершили несколько не имевших, по мнению истца, экономического смысла и направленных на вывод активов сделок, причинивших ущерб "Рост банку" (впоследствии был присоединен к "Трасту"). "Траст" потребовал взыскать убытки от этих сделок с бывших контролирующих лиц "Рост банка". Среди сделок, ставших основанием для иска, например, внесение "Рост банком" 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост инвестиции" и почти 50 миллиардов рублей – в уставный капитал ООО "Рост капитал", покупка облигаций компаний "Диджитал Инвест" и "Регион Инвест". Ответчики в суде заявляли, что сделки были направлены не на вывод активов, а на реструктуризацию долговой нагрузки группы. Кроме того, по словам представителя Шишханова, единственным контролирующим лицом был его доверитель, претензии к остальным ответчикам беспочвенны. ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в РФ. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк Шишханова. В декабре 2015 года единоличным санатором стал сам Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, финансы, банки, москва, рост банк
Бизнес, Финансы, Банки, МОСКВА, Рост банк
15:21 02.09.2026 (обновлено: 15:25 02.09.2026)
 
Суд рассмотрит жалобу "Траста" на неполное удовлетворение иска к Шишханову

Суд 27 октября рассмотрит жалобу "Траста" на неполное удовлетворение иска к Шишханову

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 27 октября рассмотрение жалобы банка "Траст" на решение Арбитражного суда Москвы, которым с бывшего владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и двух других лиц, контролировавших этот банк, было взыскано более 249,6 миллиарда рублей, а не более 269,2 миллиарда рублей, как просил истец.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, истцом обжалован вынесенный в марте судебный акт первой инстанции, ответчики апелляции не подавали.
Суд тогда взыскал с Шишханова, бывшего предправления "Рост банка" Кирилла Любенцова и бывшего члена совета директоров Александра Лукина солидарно более 249,6 миллиарда рублей: с Шишханова и Любенцова – в пределах всей этой суммы, с Лукина – в пределах около 227,9 миллиарда рублей. Требования еще к одному экс-предправления Алексею Фарафонтову в размере свыше 14,7 миллиарда рублей суд отклонил.
Источник, знакомый с подробностями разбирательства, ранее рассказал РИА Новости, что в апелляции "Траст" просит полностью удовлетворить денежные требования ко всем четырем ответчикам.
Этот иск был подан в сентябре 2020 года. Исковые требования связаны с тем, что ответчики в 2015-2017 годах одобрили и совершили несколько не имевших, по мнению истца, экономического смысла и направленных на вывод активов сделок, причинивших ущерб "Рост банку" (впоследствии был присоединен к "Трасту"). "Траст" потребовал взыскать убытки от этих сделок с бывших контролирующих лиц "Рост банка".
Среди сделок, ставших основанием для иска, например, внесение "Рост банком" 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост инвестиции" и почти 50 миллиардов рублей – в уставный капитал ООО "Рост капитал", покупка облигаций компаний "Диджитал Инвест" и "Регион Инвест".
Ответчики в суде заявляли, что сделки были направлены не на вывод активов, а на реструктуризацию долговой нагрузки группы. Кроме того, по словам представителя Шишханова, единственным контролирующим лицом был его доверитель, претензии к остальным ответчикам беспочвенны.
ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в РФ. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк Шишханова. В декабре 2015 года единоличным санатором стал сам Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.
 
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