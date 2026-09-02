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Суд согласился с инстанцией по делу о банкротстве "Открытие Холдинга"
Суд согласился с инстанцией по делу о банкротстве "Открытие Холдинга" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Суд согласился с инстанцией по делу о банкротстве "Открытие Холдинга"
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая в деле о банкротстве "Открытие Холдинга" привлекла три юридические фирмы для... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:10+0300
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая в деле о банкротстве "Открытие Холдинга" привлекла три юридические фирмы для сопровождения ликвидации кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), дочерней структуры "Открытие Холдинга", которая должна ему более 320 миллиардов рублей.
Как говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости, апелляционный суд в среду отклонил жалобы бывшего гендиректора "Открытие Холдинга" Павла Федосеева и кредитора Александра Демченко, на определение арбитражного суда Москвы.
Суд в декабре 2023 года признал недействительными 23 договора займа 2015-2017 годов, по которым "Открытие Холдинг" выдавал деньги OICL. Суд пришел к выводу, что на момент выдачи займов у "Открытие Холдинга" были признаки неплатежеспособности, о чем не могла не знать аффилированная OICL, поэтому сделки были направлены на причинение вреда кредиторам. ФНС России считала, что сделки заключались в целях вывода денежных средств в офшорную юрисдикцию.
Суд по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой применил последствия недействительности сделок, взыскав с OICL в конкурсную массу "Открытие Холдинга" более 320,1 миллиарда рублей и одновременно восстановив требования кипрской компании к займодавцу в размере около 37,6 миллиарда рублей, ранее уплаченных "Открытие Холдингу" на основании спорных сделок.
В настоящее время OICL проходит процедуру ликвидации на Кипре. Булатова попросила суд привлечь юристов для сопровождения процедуры и выделить соответствующее финансирование.
Учитывая, что требования должника к OICL составляют более трети требований кредиторов к самому "Открытие Холдингу", и на его счетах есть более 5,8 миллиарда рублей, суд ходатайство удовлетворил. Он принял также во внимание, что по состоянию на март 2021 года у OICL имелась дебиторская задолженность балансовой стоимостью 800 миллионов евро.
Для обеспечения деятельности конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" в целях отстранения текущего ликвидатора OICL, назначения нового ликвидатора в судебном порядке и сопровождения деятельности нового ликвидатора привлечены ООО "Петроль Чиликов", а также кипрские E. Economou & Co LLC и Michalis Avraam & Partners Limited.
Суд в июле 2022 года признал "Открытие Холдинг" банкротом по ее собственному заявлению. Общая сумма требований кредиторов, внесенных в реестр, на тот момент превышала 920 миллиардов рублей. OICL на 100% принадлежит "Открытие Холдингу", компания выполняла функции инвестиционной структуры группы "Открытие" за пределами России.
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Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, КИПР, Открытие Холдинг, ФНС России, ФНС
Суд согласился с инстанцией по делу о банкротстве "Открытие Холдинга"
Суд подтвердил привлечение трех фирм для сопровождения ликвидации OICL
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая в деле о банкротстве "Открытие Холдинга" привлекла три юридические фирмы для сопровождения ликвидации кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), дочерней структуры "Открытие Холдинга", которая должна ему более 320 миллиардов рублей.
Как говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости, апелляционный суд в среду отклонил жалобы бывшего гендиректора "Открытие Холдинга" Павла Федосеева и кредитора Александра Демченко, на определение арбитражного суда Москвы.
Суд в декабре 2023 года признал недействительными 23 договора займа 2015-2017 годов, по которым "Открытие Холдинг" выдавал деньги OICL. Суд пришел к выводу, что на момент выдачи займов у "Открытие Холдинга" были признаки неплатежеспособности, о чем не могла не знать аффилированная OICL, поэтому сделки были направлены на причинение вреда кредиторам. ФНС России считала, что сделки заключались в целях вывода денежных средств в офшорную юрисдикцию.
Суд по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой применил последствия недействительности сделок, взыскав с OICL в конкурсную массу "Открытие Холдинга" более 320,1 миллиарда рублей и одновременно восстановив требования кипрской компании к займодавцу в размере около 37,6 миллиарда рублей, ранее уплаченных "Открытие Холдингу" на основании спорных сделок.
В настоящее время OICL проходит процедуру ликвидации на Кипре. Булатова попросила суд привлечь юристов для сопровождения процедуры и выделить соответствующее финансирование.
Учитывая, что требования должника к OICL составляют более трети требований кредиторов к самому "Открытие Холдингу", и на его счетах есть более 5,8 миллиарда рублей, суд ходатайство удовлетворил. Он принял также во внимание, что по состоянию на март 2021 года у OICL имелась дебиторская задолженность балансовой стоимостью 800 миллионов евро.
Для обеспечения деятельности конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" в целях отстранения текущего ликвидатора OICL, назначения нового ликвидатора в судебном порядке и сопровождения деятельности нового ликвидатора привлечены ООО "Петроль Чиликов", а также кипрские E. Economou & Co LLC и Michalis Avraam & Partners Limited.
Суд в июле 2022 года признал "Открытие Холдинг" банкротом по ее собственному заявлению. Общая сумма требований кредиторов, внесенных в реестр, на тот момент превышала 920 миллиардов рублей. OICL на 100% принадлежит "Открытие Холдингу", компания выполняла функции инвестиционной структуры группы "Открытие" за пределами России.