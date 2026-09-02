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России удалось наладить производство СПГ-танкеров, заявил Путин
России удалось наладить производство СПГ-танкеров, заявил Путин - 02.09.2026, ПРАЙМ
России удалось наладить производство СПГ-танкеров, заявил Путин
России удалось наладить современное производство танкеров-газовозов, хотя и получилось это не сразу, заявил президент России Владимир Путин. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:10+0300
2026-09-02T13:10+0300
2026-09-02T13:10+0300
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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 2 сен - ПРАЙМ. России удалось наладить современное производство танкеров-газовозов, хотя и получилось это не сразу, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду на судоверфи "Звезда" осмотрел танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2", который построен и готовится к передаче заказчику. Капитан судна Александр Гаврис рассказал президенту РФ о танкере и поблагодарил его за развитие судостроительной отрасли на Дальнем Востоке. "Помню, с чего началось, приехал на соседнее предприятие, там все было в тяжелом положении", - вспомнил глава государства, говоря о производстве танкеров-газовозов в России. "Я говорил, мы сделаем здесь, сделаем другое производство, современное. Но не сразу получилось", - добавил он. Судоверфь "Звезда" является единственной российской верфью, которая может строить ледокольные танкеры-газовозы СПГ класса Arc7 с уникальной мембранной системой хранения сжиженного природного газа. В мире подобной технологией обладают две страны - Россия и Южная Корея.
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России удалось наладить производство СПГ-танкеров, заявил Путин
Путин: России хоть и не сразу, но удалось наладить производство СПГ-танкеров
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 2 сен - ПРАЙМ. России удалось наладить современное производство танкеров-газовозов, хотя и получилось это не сразу, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
в среду на судоверфи "Звезда" осмотрел танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2", который построен и готовится к передаче заказчику. Капитан судна Александр Гаврис рассказал президенту РФ о танкере и поблагодарил его за развитие судостроительной отрасли на Дальнем Востоке
.
"Помню, с чего началось, приехал на соседнее предприятие, там все было в тяжелом положении", - вспомнил глава государства, говоря о производстве танкеров-газовозов в России.
"Я говорил, мы сделаем здесь, сделаем другое производство, современное. Но не сразу получилось", - добавил он.
Судоверфь "Звезда" является единственной российской верфью, которая может строить ледокольные танкеры-газовозы СПГ класса Arc7 с уникальной мембранной системой хранения сжиженного природного газа. В мире подобной технологией обладают две страны - Россия и Южная Корея
.