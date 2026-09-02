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России удалось наладить производство СПГ-танкеров, заявил Путин

России удалось наладить производство СПГ-танкеров, заявил Путин - 02.09.2026, ПРАЙМ

России удалось наладить производство СПГ-танкеров, заявил Путин

России удалось наладить современное производство танкеров-газовозов, хотя и получилось это не сразу, заявил президент России Владимир Путин. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:10+0300

2026-09-02T13:10+0300

2026-09-02T13:10+0300

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 2 сен - ПРАЙМ. России удалось наладить современное производство танкеров-газовозов, хотя и получилось это не сразу, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду на судоверфи "Звезда" осмотрел танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2", который построен и готовится к передаче заказчику. Капитан судна Александр Гаврис рассказал президенту РФ о танкере и поблагодарил его за развитие судостроительной отрасли на Дальнем Востоке. "Помню, с чего началось, приехал на соседнее предприятие, там все было в тяжелом положении", - вспомнил глава государства, говоря о производстве танкеров-газовозов в России. "Я говорил, мы сделаем здесь, сделаем другое производство, современное. Но не сразу получилось", - добавил он. Судоверфь "Звезда" является единственной российской верфью, которая может строить ледокольные танкеры-газовозы СПГ класса Arc7 с уникальной мембранной системой хранения сжиженного природного газа. В мире подобной технологией обладают две страны - Россия и Южная Корея.

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бизнес, россия, дальний восток, южная корея, владимир путин, спг, газ