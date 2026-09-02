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Суд оштрафовал Telegram на 11,4 миллиона рублей
Суд оштрафовал Telegram на 11,4 миллиона рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Telegram на 11,4 миллиона рублей
Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 11,4 миллиона рублей за фейков о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:38+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 11,4 миллиона рублей за фейков о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Telegram привлекли к административной ответственности за три эпизода нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет). "Признать Telegram Messenger inc виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллионов рублей", - огласила решение судья по одному из протоколов. Как следует из материалов, оглашенных в ходе судебного заседания, мессенджер оштрафовали за отказ удалять фейки о специальной военной операции и экстремистский контент.
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технологии, общество , бизнес, telegram
Технологии, Общество , Бизнес, Telegram
Суд оштрафовал Telegram на 11,4 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 11,4 миллиона рублей за отказ удалять фейки об СВО
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 11,4 миллиона рублей за фейков о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Telegram привлекли к административной ответственности за три эпизода нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет).
"Признать Telegram Messenger inc виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллионов рублей", - огласила решение судья по одному из протоколов.
Как следует из материалов, оглашенных в ходе судебного заседания, мессенджер оштрафовали за отказ удалять фейки о специальной военной операции и экстремистский контент.