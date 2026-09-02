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Отбор проектов модернизации ТЭС осенью проведут по текущим правилам - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Отбор проектов модернизации ТЭС осенью проведут по текущим правилам
Отбор проектов модернизации ТЭС осенью проведут по текущим правилам - 02.09.2026, ПРАЙМ
Отбор проектов модернизации ТЭС осенью проведут по текущим правилам
Конкурентный отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) этой осенью пока планируется провести по текущим правилам, но предложения по донастройке механизма... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:45+0300
2026-09-02T10:45+0300
бизнес
владивосток
сергей цивилев
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Конкурентный отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) этой осенью пока планируется провести по текущим правилам, но предложения по донастройке механизма обсуждаются, заявил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий на полях Восточного экономического форума. "Обсуждаются предложения, как донастраивать КОММод, но пока исходим их того, что идем по действующей процедуре", - сказал он. Опадчий добавил, что, если предлагаемые изменения все же удастся внести в нормативную базу, то отбор может пройти и по новым правилам. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что новый отбор проектов модернизации ТЭС пройдет до 30 октября 2026 года. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
бизнес, владивосток, сергей цивилев, вэф
Бизнес, Владивосток, Сергей Цивилев, ВЭФ
10:45 02.09.2026
 
Отбор проектов модернизации ТЭС осенью проведут по текущим правилам

Опадчий: отбор проектов модернизации ТЭС осенью планируется провести по текущим правилам

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Конкурентный отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) этой осенью пока планируется провести по текущим правилам, но предложения по донастройке механизма обсуждаются, заявил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий на полях Восточного экономического форума.
"Обсуждаются предложения, как донастраивать КОММод, но пока исходим их того, что идем по действующей процедуре", - сказал он.
Опадчий добавил, что, если предлагаемые изменения все же удастся внести в нормативную базу, то отбор может пройти и по новым правилам.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что новый отбор проектов модернизации ТЭС пройдет до 30 октября 2026 года.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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