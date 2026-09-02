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Чекунков: ДФО и Арктика идеально подходят для тестирования новых технологий
Чекунков: ДФО и Арктика идеально подходят для тестирования новых технологий - 02.09.2026, ПРАЙМ
Чекунков: ДФО и Арктика идеально подходят для тестирования новых технологий
Территории Дальнего Востока и Арктики наилучшим образом подходят, чтобы стать полигоном для тестирования новых технологий, заявил глава Минвостокразвития... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:29+0300
2026-09-02T19:29+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Территории Дальнего Востока и Арктики наилучшим образом подходят, чтобы стать полигоном для тестирования новых технологий, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном развитию ДФО.
Доклад Чекункова касался законопроекта о Единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике.
"Территории Дальнего Востока и Арктики наилучшим образом подходят, чтобы стать полигоном для тестирования новых технологий. Это ускорит развитие искусственного интеллекта, беспилотных систем, цифровых платформ, телемедицины и других", - сказал Чекунков.
Он обратил внимание на то, что особое внимание в законопроекте уделено поддержке технологического развития. Для этого предусмотрена возможность устанавливать экспериментальные правовые режимы (ЭПР). "Сейчас на Дальнем Востоке и в Арктике уже обеспечена возможность тестирования беспилотных авиационных систем, беспилотных самосвалов (Баимский ГОК, Озерный ГОК), высокоавтоматизированных транспортных средств", - сказал Чекунков.
Он отметил, что для применения передовых практик по установлению ЭПР был учтен опыт Москвы и предусмотрена возможность самим главам регионов устанавливать режим с учетом запросов "на земле".
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегиона. Разработка нового режима ведется по поручению Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает режим с 1 января 2027 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, арктика, москва, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, МОСКВА, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития, ВЭФ
Чекунков: ДФО и Арктика идеально подходят для тестирования новых технологий
Глава Минвостокразвития Чекунков: ДФО подходит для тестирования новых технологий
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Территории Дальнего Востока и Арктики наилучшим образом подходят, чтобы стать полигоном для тестирования новых технологий, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном развитию ДФО.
Доклад Чекункова касался законопроекта о Единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике.
"Территории Дальнего Востока и Арктики наилучшим образом подходят, чтобы стать полигоном для тестирования новых технологий. Это ускорит развитие искусственного интеллекта, беспилотных систем, цифровых платформ, телемедицины и других", - сказал Чекунков.
Он обратил внимание на то, что особое внимание в законопроекте уделено поддержке технологического развития. Для этого предусмотрена возможность устанавливать экспериментальные правовые режимы (ЭПР). "Сейчас на Дальнем Востоке и в Арктике уже обеспечена возможность тестирования беспилотных авиационных систем, беспилотных самосвалов (Баимский ГОК, Озерный ГОК), высокоавтоматизированных транспортных средств", - сказал Чекунков.
Он отметил, что для применения передовых практик по установлению ЭПР был учтен опыт Москвы и предусмотрена возможность самим главам регионов устанавливать режим с учетом запросов "на земле".
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегиона. Разработка нового режима ведется по поручению Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает режим с 1 января 2027 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.