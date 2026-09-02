https://1prime.ru/20260902/tovarooborot-872922823.html
Товарооборот ДФО с Вьетнамом за полгода вырос на 46,7%
Товарооборот ДФО с Вьетнамом за полгода вырос на 46,7% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот ДФО с Вьетнамом за полгода вырос на 46,7%
Товарооборот Дальневосточного федерального округа России с Вьетнамом за первое полугодие 2026 года вырос на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:17+0300
2026-09-02T12:17+0300
2026-09-02T12:17+0300
россия
бизнес
вьетнам
дальний восток
приморский край
минвостокразвития
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872922823.jpg?1788340647
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Дальневосточного федерального округа России с Вьетнамом за первое полугодие 2026 года вырос на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщила пресс-служба Минвостокразвития России со ссылкой на первого замглавы ведомства Виталия Алтабаева.
В рамках деловой программы XI Восточного экономического форума состоялась встреча Алтабаева с министром финансов Вьетнама Нго Ван Туаном.
"Как отметил первый замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев, Вьетнам – один из важнейших экономических партнеров Дальнего Востока России. За шесть месяцев 2026 года товарооборот ДФО с Вьетнамом вырос на 46,7% к аналогичному периоду 2025 года", - сообщила пресс-служба по итогам встречи.
По данным Минвостокразвития, вьетнамский инвестор успешно реализует агропромышленный проект в Приморском крае по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в планах выйти на заявленные объемы производства к 2029 году.
Алтабаев, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что российская сторона готова предоставить вьетнамским инвесторам необходимую поддержку по различным вопросам для реализации инвестпроектов с иностранным капиталом на территории Дальнего Востока РФ.
"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества регионов Дальнего Востока России и Вьетнама в сферах логистики, туризма, науки и технологий. Считаем, что могли бы расширить взаимодействие наших университетов. Также приглашаем технологические компании Вьетнама к работе на базе создаваемого Инновационного научно-технологического центра на острове Русский Приморского края", - добавил Алтабаев.
На встрече также обсудили вопросы развития финансовой и платежной инфраструктуры, в том числе трансграничных расчетов, а также перспектив создания новых финансовых инструментов для обслуживания растущего товарооборота между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в Минвостокразвития.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
вьетнам
дальний восток
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, вьетнам, дальний восток, приморский край, минвостокразвития, вэф
РОССИЯ, Бизнес, ВЬЕТНАМ, Дальний Восток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Минвостокразвития, ВЭФ
Товарооборот ДФО с Вьетнамом за полгода вырос на 46,7%
Товарооборот ДФО с Вьетнамом за первое полугодие вырос на 46,7%
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Дальневосточного федерального округа России с Вьетнамом за первое полугодие 2026 года вырос на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщила пресс-служба Минвостокразвития России со ссылкой на первого замглавы ведомства Виталия Алтабаева.
В рамках деловой программы XI Восточного экономического форума состоялась встреча Алтабаева с министром финансов Вьетнама Нго Ван Туаном.
"Как отметил первый замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев, Вьетнам – один из важнейших экономических партнеров Дальнего Востока России. За шесть месяцев 2026 года товарооборот ДФО с Вьетнамом вырос на 46,7% к аналогичному периоду 2025 года", - сообщила пресс-служба по итогам встречи.
По данным Минвостокразвития, вьетнамский инвестор успешно реализует агропромышленный проект в Приморском крае по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в планах выйти на заявленные объемы производства к 2029 году.
Алтабаев, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что российская сторона готова предоставить вьетнамским инвесторам необходимую поддержку по различным вопросам для реализации инвестпроектов с иностранным капиталом на территории Дальнего Востока РФ.
"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества регионов Дальнего Востока России и Вьетнама в сферах логистики, туризма, науки и технологий. Считаем, что могли бы расширить взаимодействие наших университетов. Также приглашаем технологические компании Вьетнама к работе на базе создаваемого Инновационного научно-технологического центра на острове Русский Приморского края", - добавил Алтабаев.
На встрече также обсудили вопросы развития финансовой и платежной инфраструктуры, в том числе трансграничных расчетов, а также перспектив создания новых финансовых инструментов для обслуживания растущего товарооборота между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в Минвостокразвития.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.