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Товарооборот ДФО с Вьетнамом за полгода вырос на 46,7% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот ДФО с Вьетнамом за полгода вырос на 46,7%
Товарооборот ДФО с Вьетнамом за полгода вырос на 46,7% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот ДФО с Вьетнамом за полгода вырос на 46,7%
Товарооборот Дальневосточного федерального округа России с Вьетнамом за первое полугодие 2026 года вырос на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:17+0300
2026-09-02T12:17+0300
россия
бизнес
вьетнам
дальний восток
приморский край
минвостокразвития
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Дальневосточного федерального округа России с Вьетнамом за первое полугодие 2026 года вырос на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщила пресс-служба Минвостокразвития России со ссылкой на первого замглавы ведомства Виталия Алтабаева. В рамках деловой программы XI Восточного экономического форума состоялась встреча Алтабаева с министром финансов Вьетнама Нго Ван Туаном. "Как отметил первый замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев, Вьетнам – один из важнейших экономических партнеров Дальнего Востока России. За шесть месяцев 2026 года товарооборот ДФО с Вьетнамом вырос на 46,7% к аналогичному периоду 2025 года", - сообщила пресс-служба по итогам встречи. По данным Минвостокразвития, вьетнамский инвестор успешно реализует агропромышленный проект в Приморском крае по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в планах выйти на заявленные объемы производства к 2029 году. Алтабаев, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что российская сторона готова предоставить вьетнамским инвесторам необходимую поддержку по различным вопросам для реализации инвестпроектов с иностранным капиталом на территории Дальнего Востока РФ. "Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества регионов Дальнего Востока России и Вьетнама в сферах логистики, туризма, науки и технологий. Считаем, что могли бы расширить взаимодействие наших университетов. Также приглашаем технологические компании Вьетнама к работе на базе создаваемого Инновационного научно-технологического центра на острове Русский Приморского края", - добавил Алтабаев. На встрече также обсудили вопросы развития финансовой и платежной инфраструктуры, в том числе трансграничных расчетов, а также перспектив создания новых финансовых инструментов для обслуживания растущего товарооборота между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в Минвостокразвития. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
россия, бизнес, вьетнам, дальний восток, приморский край, минвостокразвития, вэф
РОССИЯ, Бизнес, ВЬЕТНАМ, Дальний Восток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Минвостокразвития, ВЭФ
12:17 02.09.2026
 
Товарооборот ДФО с Вьетнамом за полгода вырос на 46,7%

Товарооборот ДФО с Вьетнамом за первое полугодие вырос на 46,7%

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Дальневосточного федерального округа России с Вьетнамом за первое полугодие 2026 года вырос на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщила пресс-служба Минвостокразвития России со ссылкой на первого замглавы ведомства Виталия Алтабаева.
В рамках деловой программы XI Восточного экономического форума состоялась встреча Алтабаева с министром финансов Вьетнама Нго Ван Туаном.
"Как отметил первый замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев, Вьетнам – один из важнейших экономических партнеров Дальнего Востока России. За шесть месяцев 2026 года товарооборот ДФО с Вьетнамом вырос на 46,7% к аналогичному периоду 2025 года", - сообщила пресс-служба по итогам встречи.
По данным Минвостокразвития, вьетнамский инвестор успешно реализует агропромышленный проект в Приморском крае по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в планах выйти на заявленные объемы производства к 2029 году.
Алтабаев, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что российская сторона готова предоставить вьетнамским инвесторам необходимую поддержку по различным вопросам для реализации инвестпроектов с иностранным капиталом на территории Дальнего Востока РФ.
"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества регионов Дальнего Востока России и Вьетнама в сферах логистики, туризма, науки и технологий. Считаем, что могли бы расширить взаимодействие наших университетов. Также приглашаем технологические компании Вьетнама к работе на базе создаваемого Инновационного научно-технологического центра на острове Русский Приморского края", - добавил Алтабаев.
На встрече также обсудили вопросы развития финансовой и платежной инфраструктуры, в том числе трансграничных расчетов, а также перспектив создания новых финансовых инструментов для обслуживания растущего товарооборота между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в Минвостокразвития.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯБизнесВЬЕТНАМДальний ВостокПРИМОРСКИЙ КРАЙМинвостокразвитияВЭФ
 
 
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