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Глава ТПП назвал пути решения проблемы дефицита кадров в России
Глава ТПП назвал пути решения проблемы дефицита кадров в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Глава ТПП назвал пути решения проблемы дефицита кадров в России
Решить проблему нехватки кадров в России, наиболее остро стоящую в промышленности, строительстве, транспорте и торговле, можно в основном за счет повышения... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:07+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Решить проблему нехватки кадров в России, наиболее остро стоящую в промышленности, строительстве, транспорте и торговле, можно в основном за счет повышения производительности труда и автоматизации производственных процессов, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Как сообщал в конце июля министр труда и социальной защиты Антон Котяков, уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 2,1%. "Наиболее остро кадровый дефицит до 2030 года будет ощущаться в промышленности и производстве, строительстве, логистике и транспорте, торговле, здравоохранении и образовании. Отдельная ситуация в IT, где компаниям прежде всего не хватает специалистов высокой квалификации", - сказал Катырин в кулуарах Восточного экономического форума. Глава ТПП РФ напомнил, что по различным оценкам потребности российской экономики в дополнительных работниках к концу десятилетия составляют от 2 до 4 миллионов человек. "Кадровый голод перестал быть проблемой отдельных отраслей или редких профессий. Он охватывает как высококвалифицированных специалистов, так и массовый, линейный и рабочий персонал. Структурная перестройка экономики и развитие импортозамещения будут поддерживать высокий спрос на работников", - отметил собеседник агентства. Катырин подчеркнул, что "одним из основных способов адаптации бизнеса к кадровому дефициту станет повышение производительности труда и автоматизация процессов". Что касается искусственного интеллекта, то технологии, добавил глава ТПП РФ, не смогут полностью закрыть кадровый дефицит, но способны серьезно изменить структуру занятости. "Компании, которые одновременно развивают мотивацию сотрудников, автоматизируют процессы, повышают производительность труда и используют гибкие форматы занятости, будут лучше адаптированы к ограниченному предложению рабочей силы", - заключил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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владивосток, сергей катырин, антон котяков, вэф
Владивосток, Сергей Катырин, Антон Котяков, ВЭФ, ВЭФ-2026
Глава ТПП назвал пути решения проблемы дефицита кадров в России
Глава ТПП Катырин: решить проблему нехватки кадров можно за счет автоматизации производств
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Решить проблему нехватки кадров в России, наиболее остро стоящую в промышленности, строительстве, транспорте и торговле, можно в основном за счет повышения производительности труда и автоматизации производственных процессов, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
Как сообщал в конце июля министр труда и социальной защиты Антон Котяков, уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 2,1%.
"Наиболее остро кадровый дефицит до 2030 года будет ощущаться в промышленности и производстве, строительстве, логистике и транспорте, торговле, здравоохранении и образовании. Отдельная ситуация в IT, где компаниям прежде всего не хватает специалистов высокой квалификации", - сказал Катырин в кулуарах Восточного экономического форума.
Глава ТПП РФ напомнил, что по различным оценкам потребности российской экономики в дополнительных работниках к концу десятилетия составляют от 2 до 4 миллионов человек.
"Кадровый голод перестал быть проблемой отдельных отраслей или редких профессий. Он охватывает как высококвалифицированных специалистов, так и массовый, линейный и рабочий персонал. Структурная перестройка экономики и развитие импортозамещения будут поддерживать высокий спрос на работников", - отметил собеседник агентства.
Катырин подчеркнул, что "одним из основных способов адаптации бизнеса к кадровому дефициту станет повышение производительности труда и автоматизация процессов".
Что касается искусственного интеллекта, то технологии, добавил глава ТПП РФ, не смогут полностью закрыть кадровый дефицит, но способны серьезно изменить структуру занятости. "Компании, которые одновременно развивают мотивацию сотрудников, автоматизируют процессы, повышают производительность труда и используют гибкие форматы занятости, будут лучше адаптированы к ограниченному предложению рабочей силы", - заключил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.