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Никитин ответил на вопрос о внешнем управлении на объектах транспорта

Никитин ответил на вопрос о внешнем управлении на объектах транспорта - 02.09.2026, ПРАЙМ

Никитин ответил на вопрос о внешнем управлении на объектах транспорта

Введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры России сейчас не требуется - российские порты, аэропорты и железная дорога активно работают | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:42+0300

2026-09-02T12:42+0300

2026-09-02T12:42+0300

россия

транспорт

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры России сейчас не требуется - российские порты, аэропорты и железная дорога активно работают по защите таких объектов, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. В августе президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. "У нас все наши коллеги - и в портах, и в аэропортах, и на железной дороге - все активно работают по защите критической инфраструктуры по тем задачам, которые президент поставил. Каких-то сбоев, чтобы требовалась какая-то дополнительная, скажем так, работа, нет", - сказал Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. "Каких-то более сложных решений на сегодняшний день не требуется. Все молодцы, все работают, все стараются", - ответил он на вопрос о возможности перехода объектов транспортной инфраструктуры под внешнее управление. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, транспорт, владимир путин