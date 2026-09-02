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Никитин ответил на вопрос о внешнем управлении на объектах транспорта - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Никитин ответил на вопрос о внешнем управлении на объектах транспорта
Никитин ответил на вопрос о внешнем управлении на объектах транспорта - 02.09.2026, ПРАЙМ
Никитин ответил на вопрос о внешнем управлении на объектах транспорта
Введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры России сейчас не требуется - российские порты, аэропорты и железная дорога активно работают | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:42+0300
2026-09-02T12:42+0300
россия
транспорт
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры России сейчас не требуется - российские порты, аэропорты и железная дорога активно работают по защите таких объектов, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. В августе президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. "У нас все наши коллеги - и в портах, и в аэропортах, и на железной дороге - все активно работают по защите критической инфраструктуры по тем задачам, которые президент поставил. Каких-то сбоев, чтобы требовалась какая-то дополнительная, скажем так, работа, нет", - сказал Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. "Каких-то более сложных решений на сегодняшний день не требуется. Все молодцы, все работают, все стараются", - ответил он на вопрос о возможности перехода объектов транспортной инфраструктуры под внешнее управление. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, транспорт, владимир путин
РОССИЯ, Транспорт, Владимир Путин
12:42 02.09.2026
 
Никитин ответил на вопрос о внешнем управлении на объектах транспорта

Никитин: внешнее управление на объектах транспортной инфраструктуры в России не требуется

© РИА Новости . POOL/Владимир Гердо | Перейти в медиабанк Министр транспорта России Андрей Никитин
 Министр транспорта России Андрей Никитин - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . POOL/Владимир Гердо
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры России сейчас не требуется - российские порты, аэропорты и железная дорога активно работают по защите таких объектов, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
В августе президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
"У нас все наши коллеги - и в портах, и в аэропортах, и на железной дороге - все активно работают по защите критической инфраструктуры по тем задачам, которые президент поставил. Каких-то сбоев, чтобы требовалась какая-то дополнительная, скажем так, работа, нет", - сказал Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
"Каких-то более сложных решений на сегодняшний день не требуется. Все молодцы, все работают, все стараются", - ответил он на вопрос о возможности перехода объектов транспортной инфраструктуры под внешнее управление.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯТранспортВладимир Путин
 
 
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