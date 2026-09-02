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Травников обсудил с замглавы Минтранса планы по расширению Чуйского тракта

Травников обсудил с замглавы Минтранса планы по расширению Чуйского тракта - 02.09.2026, ПРАЙМ

Травников обсудил с замглавы Минтранса планы по расширению Чуйского тракта

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с замглавы Минтранса РФ Борисом Ташимовым планы по ускорению строительства Восточного обхода... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:04+0300

2026-09-02T14:04+0300

2026-09-02T14:04+0300

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НОВОСИБИРСК, 2 сен – ПРАЙМ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с замглавы Минтранса РФ Борисом Ташимовым планы по ускорению строительства Восточного обхода Новосибирска и расширению Чуйского тракта, сообщает правительство региона. Травников 11 августа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил ускорить расширение Чуйского тракта, строительство Восточного обхода Новосибирска и получил поддержку главы государства. В минувший вторник, 1 сентября, он провел встречу с Ташимовым, на которой стороны обсудили реализацию поручений президента. "У нас есть возможность обсудить поручение президента, которое он дал после встречи со мной… В преддверии очередного бюджетного цикла я обратился с просьбой – для того, чтобы обеспечить финансирование и по возможности приблизить сроки реализации важных для сибирских регионов, для Новосибирской области проектов", - цитирует Травникова со встречи правительство. Губернатор добавил, что надеется на поддержку. "Конечно, по дорожным объектам мы также взяли в работу, соответственно, коллеги из Росавтодора сейчас продумают, каким образом обеспечить эффективное ускорение финансирования. Будем смотреть и изыскивать все возможности для того, чтобы усилить эту работу", – приводятся в сообщении слова Ташимова. По информации министерства транспорта РФ, техническая готовность первого этапа Восточного обхода Новосибирска обхода протяженностью 23,3 километра составляет 85%, получено положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту третьего этапа объекта. Чуйский тракт (Р-256) - федеральная автодорога от Новосибирска до границы с Монголией. Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Протяженность - более 1,1 тысячи километров. Протяженность трассы в Новосибирской области – 106 километров. Шестилетней программой рассматривается возможность проведения капитального ремонта трех участков протяженностью 84 километра с расширением проезжей части до четырех полос. Восточный обход - строящаяся дорога, которая свяжет трассы Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт". Обход запланирован как 83-километровая объездная дорога, с вводом которой Новосибирск будет окружен полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.

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бизнес, россия, новосибирск, монголия, владимир путин, росавтодор, главгосэкспертиза