Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Травников обсудил с замглавы Минтранса планы по расширению Чуйского тракта - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/travnikovyj-872931201.html
Травников обсудил с замглавы Минтранса планы по расширению Чуйского тракта
Травников обсудил с замглавы Минтранса планы по расширению Чуйского тракта - 02.09.2026, ПРАЙМ
Травников обсудил с замглавы Минтранса планы по расширению Чуйского тракта
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с замглавы Минтранса РФ Борисом Ташимовым планы по ускорению строительства Восточного обхода... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:04+0300
2026-09-02T14:04+0300
бизнес
россия
новосибирск
монголия
владимир путин
росавтодор
главгосэкспертиза
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872931201.jpg?1788347076
НОВОСИБИРСК, 2 сен – ПРАЙМ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с замглавы Минтранса РФ Борисом Ташимовым планы по ускорению строительства Восточного обхода Новосибирска и расширению Чуйского тракта, сообщает правительство региона. Травников 11 августа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил ускорить расширение Чуйского тракта, строительство Восточного обхода Новосибирска и получил поддержку главы государства. В минувший вторник, 1 сентября, он провел встречу с Ташимовым, на которой стороны обсудили реализацию поручений президента. "У нас есть возможность обсудить поручение президента, которое он дал после встречи со мной… В преддверии очередного бюджетного цикла я обратился с просьбой – для того, чтобы обеспечить финансирование и по возможности приблизить сроки реализации важных для сибирских регионов, для Новосибирской области проектов", - цитирует Травникова со встречи правительство. Губернатор добавил, что надеется на поддержку. "Конечно, по дорожным объектам мы также взяли в работу, соответственно, коллеги из Росавтодора сейчас продумают, каким образом обеспечить эффективное ускорение финансирования. Будем смотреть и изыскивать все возможности для того, чтобы усилить эту работу", – приводятся в сообщении слова Ташимова. По информации министерства транспорта РФ, техническая готовность первого этапа Восточного обхода Новосибирска обхода протяженностью 23,3 километра составляет 85%, получено положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту третьего этапа объекта. Чуйский тракт (Р-256) - федеральная автодорога от Новосибирска до границы с Монголией. Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Протяженность - более 1,1 тысячи километров. Протяженность трассы в Новосибирской области – 106 километров. Шестилетней программой рассматривается возможность проведения капитального ремонта трех участков протяженностью 84 километра с расширением проезжей части до четырех полос. Восточный обход - строящаяся дорога, которая свяжет трассы Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт". Обход запланирован как 83-километровая объездная дорога, с вводом которой Новосибирск будет окружен полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.
новосибирск
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, новосибирск, монголия, владимир путин, росавтодор, главгосэкспертиза
Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин, Росавтодор, Главгосэкспертиза
14:04 02.09.2026
 
Травников обсудил с замглавы Минтранса планы по расширению Чуйского тракта

Травников обсудил с Ташимовым ускорение строительства Восточного обхода Новосибирска

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 2 сен – ПРАЙМ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с замглавы Минтранса РФ Борисом Ташимовым планы по ускорению строительства Восточного обхода Новосибирска и расширению Чуйского тракта, сообщает правительство региона.
Травников 11 августа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил ускорить расширение Чуйского тракта, строительство Восточного обхода Новосибирска и получил поддержку главы государства. В минувший вторник, 1 сентября, он провел встречу с Ташимовым, на которой стороны обсудили реализацию поручений президента.
"У нас есть возможность обсудить поручение президента, которое он дал после встречи со мной… В преддверии очередного бюджетного цикла я обратился с просьбой – для того, чтобы обеспечить финансирование и по возможности приблизить сроки реализации важных для сибирских регионов, для Новосибирской области проектов", - цитирует Травникова со встречи правительство.
Губернатор добавил, что надеется на поддержку.
"Конечно, по дорожным объектам мы также взяли в работу, соответственно, коллеги из Росавтодора сейчас продумают, каким образом обеспечить эффективное ускорение финансирования. Будем смотреть и изыскивать все возможности для того, чтобы усилить эту работу", – приводятся в сообщении слова Ташимова.
По информации министерства транспорта РФ, техническая готовность первого этапа Восточного обхода Новосибирска обхода протяженностью 23,3 километра составляет 85%, получено положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту третьего этапа объекта.
Чуйский тракт (Р-256) - федеральная автодорога от Новосибирска до границы с Монголией. Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Протяженность - более 1,1 тысячи километров. Протяженность трассы в Новосибирской области – 106 километров. Шестилетней программой рассматривается возможность проведения капитального ремонта трех участков протяженностью 84 километра с расширением проезжей части до четырех полос.
Восточный обход - строящаяся дорога, которая свяжет трассы Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт". Обход запланирован как 83-километровая объездная дорога, с вводом которой Новосибирск будет окружен полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.
 
БизнесРОССИЯНОВОСИБИРСКМОНГОЛИЯВладимир ПутинРосавтодорГлавгосэкспертиза
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала