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Трутнев рассказал о вводе новых погранпереходов в ДФО

Трутнев рассказал о вводе новых погранпереходов в ДФО - 02.09.2026, ПРАЙМ

Трутнев рассказал о вводе новых погранпереходов в ДФО

Ввод пяти погранпереходов в ДФО в 2026 году позволит увеличить пропускную способность на 20 миллионов тонн грузов, доложил на ВЭФ вице-премьер - полпред... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:35+0300

2026-09-02T17:35+0300

2026-09-02T17:35+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Ввод пяти погранпереходов в ДФО в 2026 году позволит увеличить пропускную способность на 20 миллионов тонн грузов, доложил на ВЭФ вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев главе государства Владимиру Путину. В среду Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов. "Ввод новых погранпереходов в 2026 году позволит увеличить грузооборот на 20 миллионов тонн", - сказал Трутнев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, бизнес, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, владимир путин, вэф