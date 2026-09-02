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Трутнев рассказал о вводе новых погранпереходов в ДФО
Трутнев рассказал о вводе новых погранпереходов в ДФО - 02.09.2026, ПРАЙМ
Трутнев рассказал о вводе новых погранпереходов в ДФО
Ввод пяти погранпереходов в ДФО в 2026 году позволит увеличить пропускную способность на 20 миллионов тонн грузов, доложил на ВЭФ вице-премьер - полпред... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:35+0300
2026-09-02T17:35+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Ввод пяти погранпереходов в ДФО в 2026 году позволит увеличить пропускную способность на 20 миллионов тонн грузов, доложил на ВЭФ вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев главе государства Владимиру Путину.
В среду Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов.
"Ввод новых погранпереходов в 2026 году позволит увеличить грузооборот на 20 миллионов тонн", - сказал Трутнев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Бизнес, Дальний Восток, Владивосток, Юрий Трутнев, Владимир Путин, ВЭФ
Трутнев рассказал о вводе новых погранпереходов в ДФО
Трутнев: ввод пяти погранпереходов в ДФО увеличит пропускную способность на 20 млн тонн
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Ввод пяти погранпереходов в ДФО в 2026 году позволит увеличить пропускную способность на 20 миллионов тонн грузов, доложил на ВЭФ вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев главе государства Владимиру Путину.
В среду Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов.
"Ввод новых погранпереходов в 2026 году позволит увеличить грузооборот на 20 миллионов тонн", - сказал Трутнев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.