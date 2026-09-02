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ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14%, предположил Аксаков

ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14%, предположил Аксаков - 02.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14%, предположил Аксаков

Банк России на заседании в сентябре сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых, ожидает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:16+0300

2026-09-02T11:16+0300

2026-09-02T11:41+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России на заседании в сентябре сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых, ожидает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я думаю, что с учетом текущих проинфляционных рисков ключевая ставка будет сохранена на том же уровне - 14% (на заседании в сентябре - ред.) Допускаю, с небольшой долей оптимизма, снижение на 0,25 процентного пункта", - сказал он в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2026. Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Банк России на заседании в конце июля снизил ее в десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта. При этом регулятор предметно рассматривал снижение ставки на 0,25 п.п. и сохранение на уровне 14,25%, были предложения и по повышению, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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банки, финансы, владивосток, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, вэф