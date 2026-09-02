https://1prime.ru/20260902/tsb-872918324.html
ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14%, предположил Аксаков
ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14%, предположил Аксаков - 02.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14%, предположил Аксаков
Банк России на заседании в сентябре сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых, ожидает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:16+0300
2026-09-02T11:16+0300
2026-09-02T11:41+0300
банки
финансы
владивосток
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
вэф
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872918324.jpg?1788338481
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России на заседании в сентябре сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых, ожидает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я думаю, что с учетом текущих проинфляционных рисков ключевая ставка будет сохранена на том же уровне - 14% (на заседании в сентябре - ред.) Допускаю, с небольшой долей оптимизма, снижение на 0,25 процентного пункта", - сказал он в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2026. Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Банк России на заседании в конце июля снизил ее в десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта. При этом регулятор предметно рассматривал снижение ставки на 0,25 п.п. и сохранение на уровне 14,25%, были предложения и по повышению, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, владивосток, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, вэф
Банки, Финансы, Владивосток, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума, ВЭФ, ВЭФ-2026
ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14%, предположил Аксаков
Аксаков предположил, что ЦБ в сентябре сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России на заседании в сентябре сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых, ожидает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я думаю, что с учетом текущих проинфляционных рисков ключевая ставка будет сохранена на том же уровне - 14% (на заседании в сентябре - ред.) Допускаю, с небольшой долей оптимизма, снижение на 0,25 процентного пункта", - сказал он в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2026.
Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Банк России на заседании в конце июля снизил ее в десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта. При этом регулятор предметно рассматривал снижение ставки на 0,25 п.п. и сохранение на уровне 14,25%, были предложения и по повышению, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.