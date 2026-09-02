https://1prime.ru/20260902/tsb-872918531.html

ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на шесть миллиардов рублей

ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на шесть миллиардов рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на шесть миллиардов рублей

Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 1 сентября составил 6 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:18+0300

2026-09-02T11:18+0300

2026-09-02T11:18+0300

экономика

рынок

финансы

россия

минфин

банк россии

фнб

юань

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872918531.jpg?1788337083

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 1 сентября составил 6 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 августа по 4 сентября на 136,17 миллиарда рублей (по 6,5 миллиарда в день). ЦБ РФ со своей стороны обещал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, минфин, банк россии, фнб, юань