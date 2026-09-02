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ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках - 02.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках
ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках - 02.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках
Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год до диапазона 7-12% с 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:03+0300
2026-09-02T12:03+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год до диапазона 7-12% с 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "Полагаем, что средства клиентов по итогам 2026 года вырастут на 7-12% (+2 п.п. к предыдущему прогнозу) с учетом значительных расходов бюджета", - сказано там. На 2027 год Банк России прогнозирует рост в диапазоне 6-11%. "Мы повысили изначальный диапазон на 2 п.п., так как ожидаем существенного увеличения клиентских средств во втором полугодии 2026 года: в конце года компании традиционно получат высокие выплаты по госконтрактам, при этом в декабре средства граждан вырастут за счет премий и авансирования январских платежей", - говорится в обзоре.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
12:03 02.09.2026
 
ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках

ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год до 7-12%

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год до диапазона 7-12% с 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"Полагаем, что средства клиентов по итогам 2026 года вырастут на 7-12% (+2 п.п. к предыдущему прогнозу) с учетом значительных расходов бюджета", - сказано там.
На 2027 год Банк России прогнозирует рост в диапазоне 6-11%.
"Мы повысили изначальный диапазон на 2 п.п., так как ожидаем существенного увеличения клиентских средств во втором полугодии 2026 года: в конце года компании традиционно получат высокие выплаты по госконтрактам, при этом в декабре средства граждан вырастут за счет премий и авансирования январских платежей", - говорится в обзоре.
 
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