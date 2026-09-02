https://1prime.ru/20260902/tsb-872921844.html
ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках
ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках - 02.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках
Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год до диапазона 7-12% с 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:03+0300
2026-09-02T12:03+0300
2026-09-02T12:03+0300
финансы
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872921844.jpg?1788339794
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год до диапазона 7-12% с 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "Полагаем, что средства клиентов по итогам 2026 года вырастут на 7-12% (+2 п.п. к предыдущему прогнозу) с учетом значительных расходов бюджета", - сказано там. На 2027 год Банк России прогнозирует рост в диапазоне 6-11%. "Мы повысили изначальный диапазон на 2 п.п., так как ожидаем существенного увеличения клиентских средств во втором полугодии 2026 года: в конце года компании традиционно получат высокие выплаты по госконтрактам, при этом в декабре средства граждан вырастут за счет премий и авансирования январских платежей", - говорится в обзоре.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках
ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год до 7-12%
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год до диапазона 7-12% с 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"Полагаем, что средства клиентов по итогам 2026 года вырастут на 7-12% (+2 п.п. к предыдущему прогнозу) с учетом значительных расходов бюджета", - сказано там.
На 2027 год Банк России прогнозирует рост в диапазоне 6-11%.
"Мы повысили изначальный диапазон на 2 п.п., так как ожидаем существенного увеличения клиентских средств во втором полугодии 2026 года: в конце года компании традиционно получат высокие выплаты по госконтрактам, при этом в декабре средства граждан вырастут за счет премий и авансирования январских платежей", - говорится в обзоре.