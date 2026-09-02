https://1prime.ru/20260902/tsb-872921844.html

ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках

ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках - 02.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках

Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год до диапазона 7-12% с 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:03+0300

2026-09-02T12:03+0300

2026-09-02T12:03+0300

финансы

банки

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872921844.jpg?1788339794

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год до диапазона 7-12% с 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "Полагаем, что средства клиентов по итогам 2026 года вырастут на 7-12% (+2 п.п. к предыдущему прогнозу) с учетом значительных расходов бюджета", - сказано там. На 2027 год Банк России прогнозирует рост в диапазоне 6-11%. "Мы повысили изначальный диапазон на 2 п.п., так как ожидаем существенного увеличения клиентских средств во втором полугодии 2026 года: в конце года компании традиционно получат высокие выплаты по госконтрактам, при этом в декабре средства граждан вырастут за счет премий и авансирования январских платежей", - говорится в обзоре.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии