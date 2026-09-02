https://1prime.ru/20260902/tsb-872921986.html

ЦБ сохранил прогноз по темпам роста кредитования юрлиц

ЦБ сохранил прогноз по темпам роста кредитования юрлиц - 02.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз по темпам роста кредитования юрлиц

Банк России сохранил прогноз темпов роста кредитования юрлиц в России в 2026 году в диапазоне 7-11%, говорится в аналитическом обзоре регулятора "Банковский... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:05+0300

2026-09-02T12:05+0300

2026-09-02T12:05+0300

финансы

банки

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872921986.jpg?1788339910

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз темпов роста кредитования юрлиц в России в 2026 году в диапазоне 7-11%, говорится в аналитическом обзоре регулятора "Банковский сектор". "Мы сохранили прогноз по требованиям к компаниям на 2026 год (7-11%)", – говорится в обзоре. При этом на 2027 год регулятор понизил границы диапазона на 1 процентный пункт, до 7-12% с 8-13% на фоне ожиданий, что темпы роста корпоративного кредитования будут умереннее на фоне более плавного смягчения денежно-кредитных условий, чем закладывалось ранее.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россии