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ЦБ сохранил прогноз по темпам роста кредитования юрлиц
ЦБ сохранил прогноз по темпам роста кредитования юрлиц - 02.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз по темпам роста кредитования юрлиц
Банк России сохранил прогноз темпов роста кредитования юрлиц в России в 2026 году в диапазоне 7-11%, говорится в аналитическом обзоре регулятора "Банковский... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:05+0300
2026-09-02T12:05+0300
2026-09-02T12:05+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз темпов роста кредитования юрлиц в России в 2026 году в диапазоне 7-11%, говорится в аналитическом обзоре регулятора "Банковский сектор". "Мы сохранили прогноз по требованиям к компаниям на 2026 год (7-11%)", – говорится в обзоре. При этом на 2027 год регулятор понизил границы диапазона на 1 процентный пункт, до 7-12% с 8-13% на фоне ожиданий, что темпы роста корпоративного кредитования будут умереннее на фоне более плавного смягчения денежно-кредитных условий, чем закладывалось ранее.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ сохранил прогноз по темпам роста кредитования юрлиц
ЦБ сохранил прогноз темпов роста кредитования юрлиц в России в 2026 году в диапазоне 7-11%
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз темпов роста кредитования юрлиц в России в 2026 году в диапазоне 7-11%, говорится в аналитическом обзоре регулятора "Банковский сектор".
"Мы сохранили прогноз по требованиям к компаниям на 2026 год (7-11%)", – говорится в обзоре.
При этом на 2027 год регулятор понизил границы диапазона на 1 процентный пункт, до 7-12% с 8-13% на фоне ожиданий, что темпы роста корпоративного кредитования будут умереннее на фоне более плавного смягчения денежно-кредитных условий, чем закладывалось ранее.