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ЦБ сохранил прогноз по темпам роста потребительского кредитования

ЦБ сохранил прогноз по темпам роста потребительского кредитования - 02.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз по темпам роста потребительского кредитования

Банк России сохранил прогноз по темпам роста потребительского кредитования в России в 2026 году в диапазоне 4-8%, говорится в аналитическом обзоре регулятора... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:05+0300

2026-09-02T12:05+0300

2026-09-02T12:05+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по темпам роста потребительского кредитования в России в 2026 году в диапазоне 4-8%, говорится в аналитическом обзоре регулятора "Банковский сектор". "Мы полагаем, что по итогам 2026 года темпы роста потребительских кредитов (необеспеченных потребительских ссуд и автокредитов) могут составить 4-8% (соответствует нашему изначальному прогнозу)", – говорится в обзоре. При этом на 2027 год Банк России понизил прогноз на 3 процентных пункта, до 3-8% с 6-11%, что отражает не только влияние денежно-кредитных условий, но и более жесткие макропруденциальные лимиты.

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