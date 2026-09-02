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ЦБ понизил прогноз по росту ВВП в 2026 году до 0,5%

ЦБ понизил прогноз по росту ВВП в 2026 году до 0,5% - 02.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ понизил прогноз по росту ВВП в 2026 году до 0,5%

Опрошенные Банком России аналитики понизили прогноз по росту ВВП в 2026 году до 0,5% с 0,6%, прогноз по средней ключевой ставке сохранили на уровне 14,5%... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:50+0300

2026-09-02T16:50+0300

2026-09-02T16:50+0300

финансы

банк россии

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики понизили прогноз по росту ВВП в 2026 году до 0,5% с 0,6%, прогноз по средней ключевой ставке сохранили на уровне 14,5% годовых, говорится в материалах регулятора. "Прогнозы роста ВВП в 2026-2027 годах понижены на 0,1 процентного пункта до 0,5% и 1,2% соответственно. Прогнозы на последующие годы не изменились – 1,7% в 2028 году и 1,8% в 2029 году", - сообщается в макроэкономическом опросе ЦБ. Медианная оценка долгосрочных темпов роста также повышена на 0,1 процентного пункта до 1,8%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2029 году к 2021 году составит +14,5% (средний темп: 1,8% в год). Прогнозы по ключевой ставке почти не изменились – 14,5% годовых в 2026 году (предполагает, что на остаток 2026 года средняя ключевая ставка составит 13,7% годовых), 12,4% годовых (+0,2 процентного пункта) в 2027 году, 10% годовых в 2028 году. Прогноз на конец горизонта (8,6% годовых) остается выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8% годовых). Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков – 7,9% (-0,4 процентного пункта) в 2026 году, 7,6% (+0,2 процентного пункта) в 2027 году, 5,8% (+0,1 процентного пункта) в 2028 году и 4,5% (-0,1 процентного пункта) в 2029 году. При этом аналитики повысили прогнозы на 2026 год до 6,6% (+0,4 процентного пункта к июльскому опросу). Они ожидают, что инфляция замедлится до 4,6% в 2027 году и будет находиться вблизи цели в 2028-2029 годах. По уровню безработицы прогнозы не изменились. Аналитики ожидают, что средняя безработица составит 2,2% в 2026 году, вырастет до 2,5% в 2027 году, до 2,7% в 2028 году и до 2,8% в 2029 году, оставаясь значительно ниже значений 2021 года (4,8%) и 2023 года (3,2%). Что касается курса рубля к доллару, то аналитики ожидают более слабый рубль (на 1,4-2,5%) на всем горизонте по сравнению с июльским опросом. Прогноз на 2026 год – 79,9 рублей за доллар (предполагает средний курс в сентябре–декабре 2026 года 84,9 рубля за доллар), на 2027 год – 88,8 рубля за доллар, на 2028 год – 94 рублей за доллар, на 2029 год – 97,2 рубля за доллар. Цена нефти для налогообложения осталась без существенных изменений. Аналитики ожидают, что цена нефти составит 64 доллара за баррель в 2026 году (предполагает, что на остаток 2026 года цена нефти для налогообложения в среднем составит 59 долларов за баррель), снизится до 56 долларов за баррель в 2027 году и останется на этом уровне до конца горизонта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банк россии