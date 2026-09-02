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В ЦБТ рассказали, что мешает мошенникам получить доступ к биометрии
В ЦБТ рассказали, что мешает мошенникам получить доступ к биометрии - 02.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБТ рассказали, что мешает мошенникам получить доступ к биометрии
Доступ к камере или микрофону не означает доступ к биометрическим данным россиян, мошенники не смогут просто скопировать запись лица или голоса и использовать... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:54+0300
2026-09-02T12:54+0300
2026-09-02T13:13+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Доступ к камере или микрофону не означает доступ к биометрическим данным россиян, мошенники не смогут просто скопировать запись лица или голоса и использовать как универсальный "цифровой ключ", рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). "Вредоносное приложение может получить доступ к данным на смартфоне - сообщениям, кодам подтверждения, аккаунтам и банковским приложениям. Однако доступ к камере или микрофону не означает доступ к биометрическим данным, которые хранятся в Единой биометрической системе (ЕБС). Запись лица или голоса нельзя просто скопировать и использовать как универсальный "цифровой ключ", - говорится в сообщении. Там отмечается, что при проверке по ЕБС система не просто сопоставляет лицо или голос с ранее зарегистрированными данными, но и определяет, что перед устройством находится живой человек, а не фотография, запись или цифровая подмена. "В чувствительных сценариях применяются дополнительные способы подтверждения. Фото и образец голоса могут использоваться для создания дипфейков и социальной инженерии, но сами по себе не позволяют получить доступ к сервисам по биометрии", - уточнили в пресс-службе. В ЦБТ рекомендуют не устанавливать неизвестные APK-файлы, не выдавать приложениям лишние разрешения и проверять отправителя тревожного сообщения через другой канал связи.
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технологии, финансы, банки, цбт
Технологии, Финансы, Банки, ЦБТ
В ЦБТ рассказали, что мешает мошенникам получить доступ к биометрии
ЦБТ: доступ к камере или микрофону не означает доступ к биометрическим данным россиян
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Доступ к камере или микрофону не означает доступ к биометрическим данным россиян, мошенники не смогут просто скопировать запись лица или голоса и использовать как универсальный "цифровой ключ", рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
"Вредоносное приложение может получить доступ к данным на смартфоне - сообщениям, кодам подтверждения, аккаунтам и банковским приложениям. Однако доступ к камере или микрофону не означает доступ к биометрическим данным, которые хранятся в Единой биометрической системе (ЕБС). Запись лица или голоса нельзя просто скопировать и использовать как универсальный "цифровой ключ", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что при проверке по ЕБС система не просто сопоставляет лицо или голос с ранее зарегистрированными данными, но и определяет, что перед устройством находится живой человек, а не фотография, запись или цифровая подмена.
"В чувствительных сценариях применяются дополнительные способы подтверждения. Фото и образец голоса могут использоваться для создания дипфейков и социальной инженерии, но сами по себе не позволяют получить доступ к сервисам по биометрии", - уточнили в пресс-службе.
В ЦБТ рекомендуют не устанавливать неизвестные APK-файлы, не выдавать приложениям лишние разрешения и проверять отправителя тревожного сообщения через другой канал связи.