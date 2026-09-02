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Цена на бензин в Нидерландах вновь побила рекорд

Цена на бензин в Нидерландах вновь побила рекорд - 02.09.2026, ПРАЙМ

Цена на бензин в Нидерландах вновь побила рекорд

Средняя цена на бензин в Нидерландах в среду достигла нового рекордного уровня, составив 2,66 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:53+0300

2026-09-02T11:53+0300

2026-09-02T11:53+0300

нидерланды

иран

ормузский пролив

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в Нидерландах в среду достигла нового рекордного уровня, составив 2,66 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers. Как следует из данных организации, цена на бензин (Euro-95) в среду выросла на 2,8 цента и достигла 2,668 евро за литр. Стоимость дизельного топлива подскочила на 3,5 цента, достигнув 2,640 евро за литр. Предыдущий рекорд был зафиксирован в конце мая: тогда стоимость бензина в Нидерландах увеличивалась почти до 2,64 евро за литр. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

нидерланды

иран

ормузский пролив

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нидерланды, иран, ормузский пролив