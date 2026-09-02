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Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже
Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже - 02.09.2026, ПРАЙМ
Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже
Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже, чем в среднем по России, доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:48+0300
2026-09-02T17:48+0300
2026-09-02T17:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже, чем в среднем по России, доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту Владимиру Путину, который принимает участие в открытии инфраструктурных объектов в регионе.
"В апреле 2024 года впервые в истории средняя цена на метр на Дальнем Востоке ниже, чем в среднем по России. Сейчас жилье стало доступнее, потому что его стало больше", - сказал Чекунков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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недвижимость, бизнес, дальний восток, владивосток, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, вэф
Недвижимость, Бизнес, Дальний Восток, Владивосток, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития, ВЭФ
Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже
Чекунков: средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже, чем в среднем по России, доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту Владимиру Путину, который принимает участие в открытии инфраструктурных объектов в регионе.
"В апреле 2024 года впервые в истории средняя цена на метр на Дальнем Востоке ниже, чем в среднем по России. Сейчас жилье стало доступнее, потому что его стало больше", - сказал Чекунков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.