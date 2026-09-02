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Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже
Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже - 02.09.2026, ПРАЙМ
Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже
Средняя цена квадратного метра  жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже, чем в среднем по России, доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:48+0300
2026-09-02T17:48+0300
недвижимость
бизнес
дальний восток
владивосток
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Средняя цена квадратного метра  жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже, чем в среднем по России, доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту Владимиру Путину, который принимает участие в открытии инфраструктурных объектов в регионе. "В апреле 2024 года впервые в истории средняя цена на метр на Дальнем Востоке ниже, чем в среднем по России. Сейчас жилье стало доступнее, потому что его стало больше", - сказал Чекунков. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
192
40
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недвижимость, бизнес, дальний восток, владивосток, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, вэф
Недвижимость, Бизнес, Дальний Восток, Владивосток, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития, ВЭФ
17:48 02.09.2026
 
Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже

Чекунков: средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Средняя цена квадратного метра  жилья на Дальнем Востоке впервые стала ниже, чем в среднем по России, доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту Владимиру Путину, который принимает участие в открытии инфраструктурных объектов в регионе.
"В апреле 2024 года впервые в истории средняя цена на метр на Дальнем Востоке ниже, чем в среднем по России. Сейчас жилье стало доступнее, потому что его стало больше", - сказал Чекунков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
НедвижимостьБизнесДальний ВостокВладивостокАлексей ЧекунковВладимир ПутинМинвостокразвитияВЭФ
 
 
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