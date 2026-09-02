https://1prime.ru/20260902/tsentrobank-872945942.html
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг - 02.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,47 копейки - до 12,9217 рубля, доллара - на 24,33 копейки, до 86,9963 рубля, евро - на | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:03+0300
2026-09-02T18:03+0300
2026-09-02T18:03+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,47 копейки - до 12,9217 рубля, доллара - на 24,33 копейки, до 86,9963 рубля, евро - на 22,99 копейки, до 100,8287 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Официальный курс юаня на четверг - 12,92 руб, доллара - 87 руб, евро - 100,83 руб
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,47 копейки - до 12,9217 рубля, доллара - на 24,33 копейки, до 86,9963 рубля, евро - на 22,99 копейки, до 100,8287 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.