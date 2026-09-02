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Мировые цены на алмазы в августе выросли
Мировые цены на алмазы в августе выросли - 02.09.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на алмазы в августе выросли
Мировые цены на алмазы в августе в основном выросли, при этом цены на камни массой в 1 карат показали рост впервые за 15 месяцев, сообщает профильное издание... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:27+0300
2026-09-02T13:27+0300
2026-09-02T13:27+0300
промышленность
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы в августе в основном выросли, при этом цены на камни массой в 1 карат показали рост впервые за 15 месяцев, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rapaport Trade Diamond Index (RAPI).
"Цены на алмазы продолжили свое восстановление в августе, при этом цены на небольшие камни выросли сильнее, а категория в 1 карат впервые за 15 месяцев был зафиксирован рост", - говорится в сообщении.
Так, индекс цен на алмазы массой 0,3 карата в августе вырос на 2%, а 0,5 карата - на 2,5%, сообщается в релизе.
Индекс цен на бриллианты в 1 карат в августе поднялся на 0,5%, положительная динамика у данного показателя наблюдается впервые с мая 2025 года, отмечает RAPI. При этом стоимость крупных бриллиантов, в 3 карата, сократилась на 0,4%.
С начала года зафиксированы рост на 11,5% и 3,2%, а также снижение на 6% и 2% соответственно.
"Общее настроение на рынке алмазов улучшилось", - отмечает издание.
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промышленность
Мировые цены на алмазы в августе выросли
Rapaport: цены на алмазы в августе выросли впервые за 15 месяцев
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы в августе в основном выросли, при этом цены на камни массой в 1 карат показали рост впервые за 15 месяцев, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rapaport Trade Diamond Index (RAPI).
"Цены на алмазы продолжили свое восстановление в августе, при этом цены на небольшие камни выросли сильнее, а категория в 1 карат впервые за 15 месяцев был зафиксирован рост", - говорится в сообщении.
Так, индекс цен на алмазы массой 0,3 карата в августе вырос на 2%, а 0,5 карата - на 2,5%, сообщается в релизе.
Индекс цен на бриллианты в 1 карат в августе поднялся на 0,5%, положительная динамика у данного показателя наблюдается впервые с мая 2025 года, отмечает RAPI. При этом стоимость крупных бриллиантов, в 3 карата, сократилась на 0,4%.
С начала года зафиксированы рост на 11,5% и 3,2%, а также снижение на 6% и 2% соответственно.
"Общее настроение на рынке алмазов улучшилось", - отмечает издание.