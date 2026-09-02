https://1prime.ru/20260902/tseny-872928634.html

Мировые цены на алмазы в августе выросли

Мировые цены на алмазы в августе выросли - 02.09.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на алмазы в августе выросли

Мировые цены на алмазы в августе в основном выросли, при этом цены на камни массой в 1 карат показали рост впервые за 15 месяцев, сообщает профильное издание... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:27+0300

2026-09-02T13:27+0300

2026-09-02T13:27+0300

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872928634.jpg?1788344872

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы в августе в основном выросли, при этом цены на камни массой в 1 карат показали рост впервые за 15 месяцев, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rapaport Trade Diamond Index (RAPI). "Цены на алмазы продолжили свое восстановление в августе, при этом цены на небольшие камни выросли сильнее, а категория в 1 карат впервые за 15 месяцев был зафиксирован рост", - говорится в сообщении. Так, индекс цен на алмазы массой 0,3 карата в августе вырос на 2%, а 0,5 карата - на 2,5%, сообщается в релизе. Индекс цен на бриллианты в 1 карат в августе поднялся на 0,5%, положительная динамика у данного показателя наблюдается впервые с мая 2025 года, отмечает RAPI. При этом стоимость крупных бриллиантов, в 3 карата, сократилась на 0,4%. С начала года зафиксированы рост на 11,5% и 3,2%, а также снижение на 6% и 2% соответственно. "Общее настроение на рынке алмазов улучшилось", - отмечает издание.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность