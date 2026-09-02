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Tenet Plus объявил цены на кроссовер L6 - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Tenet Plus объявил цены на кроссовер L6
Tenet Plus объявил цены на кроссовер L6 - 02.09.2026, ПРАЙМ
Tenet Plus объявил цены на кроссовер L6
Стоимость кроссовера модели L6 нового российского бренда Tenet Plus будет начинаться от 2,89 миллиона рублей за комплектацию "Элегант" и 3,04 миллиона рублей -... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:49+0300
2026-09-02T13:49+0300
бизнес
россия
калуга
volkswagen
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость кроссовера модели L6 нового российского бренда Tenet Plus будет начинаться от 2,89 миллиона рублей за комплектацию "Элегант" и 3,04 миллиона рублей - за версию "Ультра", сообщила пресс-служба марки. "Российский автомобильный бренд Tenet Plus объявляет рекомендованные розничные цены на среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6… "Элегант" стоимостью 2 890 000 рублей и "Ультра" стоимостью 3 040 000 рублей", - говорится в сообщении. Дата начала продаж будет объявлена дополнительно, отметили в компании. Среднеразмерный кроссовер L6 оснащается передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем на 147 лошадиных сил и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Производитель отмечает, что данный мотор рассчитан на использование бензина Аи-92. Tenet Plus - новый российский автомобильный бренд, производством которого на бывшем заводе Volkswagen в Калуге занимается "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo.
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192
40
192
40
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5
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192
40
192
40
бизнес, россия, калуга, volkswagen
Бизнес, РОССИЯ, Калуга, Volkswagen
13:49 02.09.2026
 
Tenet Plus объявил цены на кроссовер L6

Tenet Plus объявил цены на кроссовер L6 нового российского бренда

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость кроссовера модели L6 нового российского бренда Tenet Plus будет начинаться от 2,89 миллиона рублей за комплектацию "Элегант" и 3,04 миллиона рублей - за версию "Ультра", сообщила пресс-служба марки.
"Российский автомобильный бренд Tenet Plus объявляет рекомендованные розничные цены на среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6… "Элегант" стоимостью 2 890 000 рублей и "Ультра" стоимостью 3 040 000 рублей", - говорится в сообщении.
Дата начала продаж будет объявлена дополнительно, отметили в компании.
Среднеразмерный кроссовер L6 оснащается передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем на 147 лошадиных сил и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Производитель отмечает, что данный мотор рассчитан на использование бензина Аи-92.
Tenet Plus - новый российский автомобильный бренд, производством которого на бывшем заводе Volkswagen в Калуге занимается "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo.
 
БизнесРОССИЯКалугаVolkswagen
 
 
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