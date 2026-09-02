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Оптовые цены на свинину в России в 2026 году ниже, чем в прошлом году - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Оптовые цены на свинину в России в 2026 году ниже, чем в прошлом году
Оптовые цены на свинину в России в 2026 году ниже, чем в прошлом году - 02.09.2026, ПРАЙМ
Оптовые цены на свинину в России в 2026 году ниже, чем в прошлом году
Оптовые цены на свинину в России в 2026 году примерно на 10-15% ниже, чем в прошлом году, благодаря приросту производства, заявил генеральный директор... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:32+0300
2026-09-02T14:44+0300
бизнес
россия
росстат
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Оптовые цены на свинину в России в 2026 году примерно на 10-15% ниже, чем в прошлом году, благодаря приросту производства, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. "Средние оптовые цены по этому году примерно на 10-15% ниже, чем даже в прошлом году... С начала года практически не было роста цен, поэтому и до конца года мы не ожидаем", - сказал он на пресс-конференции. Главной причиной такого феномена Ковалев назвал продолжающийся прирост производства и дополнительного предложения на рынок. Ранее в июле РИА Новости подсчитало по данным Росстата, что свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года, до 392 рублей за килограмм. А в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) включили свинину в топ-3 самых подешевевших в годовом выражении продукта в июле - за год она подешевела почти на четверть.
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бизнес, россия, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Росстат
14:32 02.09.2026 (обновлено: 14:44 02.09.2026)
 
Оптовые цены на свинину в России в 2026 году ниже, чем в прошлом году

Ковалев: оптовые цены на свинину в России в 2026 году ниже, чем в прошлом году

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Оптовые цены на свинину в России в 2026 году примерно на 10-15% ниже, чем в прошлом году, благодаря приросту производства, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.
"Средние оптовые цены по этому году примерно на 10-15% ниже, чем даже в прошлом году... С начала года практически не было роста цен, поэтому и до конца года мы не ожидаем", - сказал он на пресс-конференции.
Главной причиной такого феномена Ковалев назвал продолжающийся прирост производства и дополнительного предложения на рынок.
Ранее в июле РИА Новости подсчитало по данным Росстата, что свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года, до 392 рублей за килограмм. А в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) включили свинину в топ-3 самых подешевевших в годовом выражении продукта в июле - за год она подешевела почти на четверть.
 
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