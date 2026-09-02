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Цены на сахар в мире достигли нового максимума с апреля 2025 года
Цены на сахар в мире достигли нового максимума с апреля 2025 года - 02.09.2026, ПРАЙМ
Цены на сахар в мире достигли нового максимума с апреля 2025 года
Биржевые цены на сахар в мире в среду растут почти на 2%, значение достигло нового максимума с апреля 2025 года, свидетельствуют данные ICE Futures. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:48+0300
2026-09-02T17:48+0300
2026-09-02T17:48+0300
рынок
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в среду растут почти на 2%, значение достигло нового максимума с апреля 2025 года, свидетельствуют данные ICE Futures.
По состоянию на 17.26 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 1,69% относительно предыдущего закрытия, до 18,67 цента за фунт. Минутами ранее показатель поднимался до 18,68 цента, что является самым высоким значением с 7 апреля 2025 года.
Цены на сахар растут непрерывно с начала недели, а по итогам августа они подскочили почти на 22%.
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рынок
Цены на сахар в мире достигли нового максимума с апреля 2025 года
ICE Futures: биржевые цены на сахар в мире достигли нового максимума с апреля 2025 года
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в среду растут почти на 2%, значение достигло нового максимума с апреля 2025 года, свидетельствуют данные ICE Futures.
По состоянию на 17.26 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 1,69% относительно предыдущего закрытия, до 18,67 цента за фунт. Минутами ранее показатель поднимался до 18,68 цента, что является самым высоким значением с 7 апреля 2025 года.
Цены на сахар растут непрерывно с начала недели, а по итогам августа они подскочили почти на 22%.