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Цивилев рассказал о темпах газификации на Дальнем Востоке
Цивилев рассказал о темпах газификации на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о темпах газификации на Дальнем Востоке
Темпы газификации на Дальнем Востоке в два раза выше, чем по всей России, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:58+0300
2026-09-02T08:58+0300
2026-09-02T08:58+0300
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дальний восток
владивосток
сергей цивилев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Темпы газификации на Дальнем Востоке в два раза выше, чем по всей России, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"По газу Дальний Восток…намного уступает… газификации среднероссийским, но темпы по газификации у нас в два раза выше, чем в среднем по России", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, владивосток, сергей цивилев, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Сергей Цивилев, ВЭФ
Цивилев рассказал о темпах газификации на Дальнем Востоке
Цивилев: темпы газификации на Дальнем Востоке в два раза выше, чем по всей России
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Темпы газификации на Дальнем Востоке в два раза выше, чем по всей России, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"По газу Дальний Восток…намного уступает… газификации среднероссийским, но темпы по газификации у нас в два раза выше, чем в среднем по России", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.