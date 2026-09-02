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Цивилев рассказал о темпах газификации на Дальнем Востоке

Цивилев рассказал о темпах газификации на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ

Цивилев рассказал о темпах газификации на Дальнем Востоке

Темпы газификации на Дальнем Востоке в два раза выше, чем по всей России, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:58+0300

2026-09-02T08:58+0300

2026-09-02T08:58+0300

россия

дальний восток

владивосток

сергей цивилев

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Темпы газификации на Дальнем Востоке в два раза выше, чем по всей России, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "По газу Дальний Восток…намного уступает… газификации среднероссийским, но темпы по газификации у нас в два раза выше, чем в среднем по России", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

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россия, дальний восток, владивосток, сергей цивилев, вэф