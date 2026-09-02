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Эксперт: ИИ может забрать 50% роста энергопотребления на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт: ИИ может забрать 50% роста энергопотребления на Дальнем Востоке
Эксперт: ИИ может забрать 50% роста энергопотребления на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт: ИИ может забрать 50% роста энергопотребления на Дальнем Востоке
Десять крупных центров обработки данных для искусственного интеллекта мощностью по 100 МВт могут к 2030 году потреблять почти половину всего прогнозируемого... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:54+0300
2026-09-02T13:27+0300
технологии
дальний восток
владивосток
цод
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Десять крупных центров обработки данных для искусственного интеллекта мощностью по 100 МВт могут к 2030 году потреблять почти половину всего прогнозируемого прироста электропотребления энергосистемы Дальнего Востока, заявил РИА Новости глава компании по производству энергооборудования "ПСМ" Андрей Медведев на Восточном экономическом форуме. "Если на Дальнем Востоке построить десять крупных AI-ЦОДов, а этот сценарий видится реализуемым в ближайшей перспективе, к 2030 году они могут забрать почти половину всего прироста электропотребления энергосистемы региона", - сказал Медведев. По прогнозу Минэнерго, потребление электроэнергии в ОЭС Востока должно увеличиться с 45,95 миллиарда кВт.ч в 2023 году до 64,09 миллиарда кВт.ч в 2030 году. Десять AI-ЦОДов электрической мощностью по 100 МВт при непрерывной загрузке потребляли бы около 8,8 миллиарда кВт.ч в год. По словам Медведева, майнинг, традиционные центры обработки данных и инфраструктура для ИИ предъявляют разные требования к энергоснабжению. В частности, AI-комплексы способны создавать быстрые, ступенчатые и циклические изменения нагрузки, поэтому для них требуется отдельная энергетическая архитектура. Одним из вариантов обеспечения таких объектов может стать собственная газовая генерация. Как отметил эксперт, для ряда проектов она рассматривается уже не столько как способ снизить стоимость электроэнергии, сколько как возможность разместить ЦОД на выбранной площадке и быстрее ввести вычислительные мощности в эксплуатацию. По его оценке, только базовая генерирующая часть для ЦОДа мощностью 100 МВт может потребовать не менее 9 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций будет зависеть от схемы резервирования, а также необходимой газовой и электрической инфраструктуры. Он добавил, что наличие газа, свободных территорий и холодного климата дает Дальнему Востоку преимущества для размещения ЦОДов, однако для развития отрасли также необходимы магистральные каналы связи, специалисты и подтвержденный спрос. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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технологии, дальний восток, владивосток, цод, вэф
Технологии, Дальний Восток, Владивосток, ЦОД, ВЭФ
12:54 02.09.2026 (обновлено: 13:27 02.09.2026)
 
Эксперт: ИИ может забрать 50% роста энергопотребления на Дальнем Востоке

Медведев: 10 ЦОД к 2030 году могут забрать 50% роста энергопотребления на Дальнем Востоке

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Десять крупных центров обработки данных для искусственного интеллекта мощностью по 100 МВт могут к 2030 году потреблять почти половину всего прогнозируемого прироста электропотребления энергосистемы Дальнего Востока, заявил РИА Новости глава компании по производству энергооборудования "ПСМ" Андрей Медведев на Восточном экономическом форуме.
"Если на Дальнем Востоке построить десять крупных AI-ЦОДов, а этот сценарий видится реализуемым в ближайшей перспективе, к 2030 году они могут забрать почти половину всего прироста электропотребления энергосистемы региона", - сказал Медведев.
По прогнозу Минэнерго, потребление электроэнергии в ОЭС Востока должно увеличиться с 45,95 миллиарда кВт.ч в 2023 году до 64,09 миллиарда кВт.ч в 2030 году. Десять AI-ЦОДов электрической мощностью по 100 МВт при непрерывной загрузке потребляли бы около 8,8 миллиарда кВт.ч в год.
По словам Медведева, майнинг, традиционные центры обработки данных и инфраструктура для ИИ предъявляют разные требования к энергоснабжению. В частности, AI-комплексы способны создавать быстрые, ступенчатые и циклические изменения нагрузки, поэтому для них требуется отдельная энергетическая архитектура.
Одним из вариантов обеспечения таких объектов может стать собственная газовая генерация. Как отметил эксперт, для ряда проектов она рассматривается уже не столько как способ снизить стоимость электроэнергии, сколько как возможность разместить ЦОД на выбранной площадке и быстрее ввести вычислительные мощности в эксплуатацию.
По его оценке, только базовая генерирующая часть для ЦОДа мощностью 100 МВт может потребовать не менее 9 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций будет зависеть от схемы резервирования, а также необходимой газовой и электрической инфраструктуры.
Он добавил, что наличие газа, свободных территорий и холодного климата дает Дальнему Востоку преимущества для размещения ЦОДов, однако для развития отрасли также необходимы магистральные каналы связи, специалисты и подтвержденный спрос.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииДальний ВостокВладивостокЦОДВЭФ
 
 
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