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ТЦ в России трансформируются в ТРЦ, заявили в Минпромторге

ТЦ в России трансформируются в ТРЦ, заявили в Минпромторге - 02.09.2026, ПРАЙМ

ТЦ в России трансформируются в ТРЦ, заявили в Минпромторге

Торговые центры в России не исчезнут, но они должны перестраиваться под новые запросы покупателей - одной из тенденций их развития является трансформация в... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:50+0300

2026-09-02T14:50+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Торговые центры в России не исчезнут, но они должны перестраиваться под новые запросы покупателей - одной из тенденций их развития является трансформация в торгово-развлекательные пространства для всей семьи, заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Многие из них (торговых центров-ред.) смогли переориентироваться. Сегодня это не торговые центры, а торгово-развлекательные центры, куда приходят семьи: дети на площадку, кто-то в кино и заодно что-то купить. У нас таких успешных примеров много", - ответил он на вопрос о судьбе торговых центров. По словам Чекушова, процесс трансформации ТЦ - это естественное изменение потребительских предпочтений и вкусов. "Конечно, они не исчезнут, но останется тот, кто будет эффективнее", - сказал замминистра. Он подчеркнул, что задача государства не заставлять людей ходить в торговые центры регулированием, а создавать условия, чтобы им этого хотелось. Кроме того, замглавы Минпромторга рассказал, что за последние пять лет в России открылось 80 тысяч новых торговых точек - это около 10% от общего объема 2020 года. "У нас нет ощущения, что доступность торговли сегодня низкая в тех или иных местах. Есть точные решения, которые требуется принимать, в том числе по труднодоступным местам и по представленности разных сегментов торговых сетей, но в целом мы считаем, что представленность высокая", - сказал он. Интернет-торговля тоже существенно изменилась, отметил Чекушов. По итогам 2025 года ее годовой оборот составил 13,2 триллиона рублей – это 21% от всей розничной торговли. "И это не предел", - добавил он. По словам замминистра, прогноз роста отрасли онлайн-торговли до доли в 33-35% к 2030 году сохраняется. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, тц, минпромторг, вэф