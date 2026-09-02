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Иностранные туристы на Хайнане могут покупать беспошлинные товары
Иностранные туристы на Хайнане могут покупать беспошлинные товары - 02.09.2026, ПРАЙМ
Иностранные туристы на Хайнане могут покупать беспошлинные товары
Иностранные туристы на Хайнане могут приобретать беспошлинные товары на сумму до 100 тысяч юаней (около 14,8 тысячи долларов) на человека, рассказали РИА... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T06:08+0300
2026-09-02T06:08+0300
2026-09-02T06:08+0300
бизнес
мировая экономика
хайнань
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ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Иностранные туристы на Хайнане могут приобретать беспошлинные товары на сумму до 100 тысяч юаней (около 14,8 тысячи долларов) на человека, рассказали РИА Новости в управлении по туризму культуре, спорту и телевещанию провинции Хайнань.
"Лимит покупок на одного человека составляет 100 тысяч юаней (около 14,8 тысячи долларов - ред.)", - отметили в управлении.
В ведомстве добавили, что на Хайнане очень хорошо развита торговая инфраструктура. По его данным, в районе города Санья расположено множество крупных торговых центров и торговых кластеров, где можно найти практически любые товары: электронику, одежду, товары повседневного спроса, косметику.
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бизнес, мировая экономика, хайнань
Бизнес, Мировая экономика, Хайнань
Иностранные туристы на Хайнане могут покупать беспошлинные товары
Иностранные туристы на Хайнане могут покупать беспошлинные товары на сумму до $14,8 тысячи
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Иностранные туристы на Хайнане могут приобретать беспошлинные товары на сумму до 100 тысяч юаней (около 14,8 тысячи долларов) на человека, рассказали РИА Новости в управлении по туризму культуре, спорту и телевещанию провинции Хайнань.
"Лимит покупок на одного человека составляет 100 тысяч юаней (около 14,8 тысячи долларов - ред.)", - отметили в управлении.
В ведомстве добавили, что на Хайнане очень хорошо развита торговая инфраструктура. По его данным, в районе города Санья расположено множество крупных торговых центров и торговых кластеров, где можно найти практически любые товары: электронику, одежду, товары повседневного спроса, косметику.