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Турпоток на Чукотку в 2023 году вырос до 85 тысяч человек
Турпоток на Чукотку в 2023 году вырос до 85 тысяч человек - 02.09.2026, ПРАЙМ
Турпоток на Чукотку в 2023 году вырос до 85 тысяч человек
Туристический поток на Чукотку вырос с 25 тысяч человек в 2023 году до 85 тысяч в 2025 году, ожидается, что в этом году он превысит 100 тысяч, сообщил в... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T02:57+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Туристический поток на Чукотку вырос с 25 тысяч человек в 2023 году до 85 тысяч в 2025 году, ожидается, что в этом году он превысит 100 тысяч, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
"В 2023 году было 25 тысяч человек - и российские и иностранные туристы. Позапрошлый год - было 45 тысяч человек, прошлый год - 85 тысяч. В этом году - посмотрим, я думаю, что за 100 тысяч уйдем. Люди едут и здесь важно то, что у нас хорошая логистика, у нас прямые рейсы со многими регионами, в том числе и с Москвой, причем в разные зоны Чукотки - восточную и западную части", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что сдерживающим фактором является недостаток мест для размещения.
"Но многих и это не останавливает. Чукотка - это приключения. Например, может не сложиться с погодой, и ты полетишь вместо одного места в другое, но это все равно будет интересно. Это авантюрная история, это Крайний Север", - добавил губернатор.
По информации на сайте правительства Чукотки, на 1 января 2025 года в регионе проживали почти 48 тысяч человек.
Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Чукотка, МОСКВА, Владивосток, ВЭФ
Турпоток на Чукотку в 2023 году вырос до 85 тысяч человек
Губернатор Кузнецов: турпоток на Чукотку в 2023 году вырос до 85 тысяч человек
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Туристический поток на Чукотку вырос с 25 тысяч человек в 2023 году до 85 тысяч в 2025 году, ожидается, что в этом году он превысит 100 тысяч, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
"В 2023 году было 25 тысяч человек - и российские и иностранные туристы. Позапрошлый год - было 45 тысяч человек, прошлый год - 85 тысяч. В этом году - посмотрим, я думаю, что за 100 тысяч уйдем. Люди едут и здесь важно то, что у нас хорошая логистика, у нас прямые рейсы со многими регионами, в том числе и с Москвой, причем в разные зоны Чукотки - восточную и западную части", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что сдерживающим фактором является недостаток мест для размещения.
"Но многих и это не останавливает. Чукотка - это приключения. Например, может не сложиться с погодой, и ты полетишь вместо одного места в другое, но это все равно будет интересно. Это авантюрная история, это Крайний Север", - добавил губернатор.
По информации на сайте правительства Чукотки, на 1 января 2025 года в регионе проживали почти 48 тысяч человек.
Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.