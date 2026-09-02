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Турпоток на Чукотку в 2023 году вырос до 85 тысяч человек

Турпоток на Чукотку в 2023 году вырос до 85 тысяч человек - 02.09.2026, ПРАЙМ

Турпоток на Чукотку в 2023 году вырос до 85 тысяч человек

Туристический поток на Чукотку вырос с 25 тысяч человек в 2023 году до 85 тысяч в 2025 году, ожидается, что в этом году он превысит 100 тысяч, сообщил в... | 02.09.2026, ПРАЙМ

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Туристический поток на Чукотку вырос с 25 тысяч человек в 2023 году до 85 тысяч в 2025 году, ожидается, что в этом году он превысит 100 тысяч, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов. "В 2023 году было 25 тысяч человек - и российские и иностранные туристы. Позапрошлый год - было 45 тысяч человек, прошлый год - 85 тысяч. В этом году - посмотрим, я думаю, что за 100 тысяч уйдем. Люди едут и здесь важно то, что у нас хорошая логистика, у нас прямые рейсы со многими регионами, в том числе и с Москвой, причем в разные зоны Чукотки - восточную и западную части", - сказал Кузнецов. Он отметил, что сдерживающим фактором является недостаток мест для размещения. "Но многих и это не останавливает. Чукотка - это приключения. Например, может не сложиться с погодой, и ты полетишь вместо одного места в другое, но это все равно будет интересно. Это авантюрная история, это Крайний Север", - добавил губернатор. По информации на сайте правительства Чукотки, на 1 января 2025 года в регионе проживали почти 48 тысяч человек. Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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туризм, бизнес, россия, чукотка, москва, владивосток, вэф