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Uber сократит 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру, пишут СМИ
Uber сократит 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру, пишут СМИ - 02.09.2026, ПРАЙМ
Uber сократит 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру, пишут СМИ
Сервис такси Uber Technologies сокращает 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передает агентство Блумберг. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:21+0300
2026-09-02T15:21+0300
2026-09-02T15:26+0300
бизнес
мировая экономика
сан-франциско
uber
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сервис такси Uber Technologies сокращает 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передает агентство Блумберг. "Uber Technologies Inc. сокращает около 3300 рабочих мест, или 10% персонала по всему миру, в рамках масштабной реструктуризации, направленной на сокращение уровней управления и перераспределение расходов в сферу совместного использования автомобилей, доставки и роботакси", - говорится в сообщении. В результате сокращений количество руководителей в компании уменьшится на 20%, некоторые из них будут переведены в линейный персонал, приводит агентство слова представителя Uber. При этом сокращения затронут в том числе сотрудников, не входящих в руководствующий состав. Изменения производятся в связи с недавними намерениями компании выделить более чем 10 миллиардов долларов на партнерства в области роботакси в ближайшие годы для того, чтобы перестроить платформу для вызова автономного транспортного средства, отмечает Блумберг. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.
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бизнес, мировая экономика, сан-франциско, uber
Бизнес, Мировая экономика, Сан-Франциско, Uber
Uber сократит 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру, пишут СМИ
Bloomberg: сервис такси Uber сокращает 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сервис такси Uber Technologies сокращает 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передает агентство Блумберг.
"Uber Technologies Inc. сокращает около 3300 рабочих мест, или 10% персонала по всему миру, в рамках масштабной реструктуризации, направленной на сокращение уровней управления и перераспределение расходов в сферу совместного использования автомобилей, доставки и роботакси", - говорится в сообщении.
В результате сокращений количество руководителей в компании уменьшится на 20%, некоторые из них будут переведены в линейный персонал, приводит агентство слова представителя Uber. При этом сокращения затронут в том числе сотрудников, не входящих в руководствующий состав.
Изменения производятся в связи с недавними намерениями компании выделить более чем 10 миллиардов долларов на партнерства в области роботакси в ближайшие годы для того, чтобы перестроить платформу для вызова автономного транспортного средства, отмечает Блумберг.
Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.