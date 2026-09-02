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Uber сократит 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру, пишут СМИ

Uber сократит 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру, пишут СМИ - 02.09.2026, ПРАЙМ

Uber сократит 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру, пишут СМИ

Сервис такси Uber Technologies сокращает 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передает агентство Блумберг. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:21+0300

2026-09-02T15:21+0300

2026-09-02T15:26+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сервис такси Uber Technologies сокращает 3,3 тысячи рабочих мест по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передает агентство Блумберг. "Uber Technologies Inc. сокращает около 3300 рабочих мест, или 10% персонала по всему миру, в рамках масштабной реструктуризации, направленной на сокращение уровней управления и перераспределение расходов в сферу совместного использования автомобилей, доставки и роботакси", - говорится в сообщении. В результате сокращений количество руководителей в компании уменьшится на 20%, некоторые из них будут переведены в линейный персонал, приводит агентство слова представителя Uber. При этом сокращения затронут в том числе сотрудников, не входящих в руководствующий состав. Изменения производятся в связи с недавними намерениями компании выделить более чем 10 миллиардов долларов на партнерства в области роботакси в ближайшие годы для того, чтобы перестроить платформу для вызова автономного транспортного средства, отмечает Блумберг. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.

сан-франциско

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бизнес, мировая экономика, сан-франциско, uber