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ЕК выступила против ускоренного предоставления денег Украине, пишут СМИ - 02.09.2026, ПРАЙМ
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ЕК выступила против ускоренного предоставления денег Украине, пишут СМИ
ЕК выступила против ускоренного предоставления денег Украине, пишут СМИ - 02.09.2026, ПРАЙМ
ЕК выступила против ускоренного предоставления денег Украине, пишут СМИ
Еврокомиссия выступает против ускоренного предоставления Киеву средств из согласованного кредита ЕС в 90 миллиардов евро, считая, что перенос части... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:53+0300
2026-09-02T09:53+0300
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мировая экономика
украина
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия выступает против ускоренного предоставления Киеву средств из согласованного кредита ЕС в 90 миллиардов евро, считая, что перенос части запланированных на 2027 год выплат на текущий год усугубит нехватку финансирования Украины в следующем году, сообщает Euractiv. "Еврокомиссия, которая управляет этими средствами, пока сопротивляется, опасаясь, что более быстрые выплаты лишь усугубят дефицит бюджета Киева в следующем году", - пишет издание. Ранее министры обороны стран ЕС призвали Еврокомиссию ускорить предоставление средств из кредита Украине. По данным Euractiv, это требование исходило непосредственно от Владимира Зеленского. Кредит ЕС в 90 миллиардов евро рассчитан на 2026-2027 годы и сейчас разделен поровну: по 45 миллиардов евро на каждый год. Он должен был покрыть примерно две трети рассчитанных ранее финансовых потребностей Украины. По данным Euractiv, вместо переноса выплат Еврокомиссия рассматривает возможность заранее распределить часть оборонных расходов, финансирование которых предусмотрено на 2027 год, чтобы средства могли быть перечислены Киеву быстрее после наступления следующего года. При этом европейские чиновники все больше опасаются, что ЕС в итоге придется предоставить Украине больше средств, чем предполагалось, на фоне сокращения поддержки со стороны других западных партнеров, включая США. Россия неоднократно заявляла, что западная финансовая и военная поддержка Киева затягивает конфликт и препятствует его урегулированию.
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финансы, мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, ЕС
09:53 02.09.2026
 
ЕК выступила против ускоренного предоставления денег Украине, пишут СМИ

Euractiv: ЕК выступила против ускоренного предоставления Украине средств из кредита ЕС

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия выступает против ускоренного предоставления Киеву средств из согласованного кредита ЕС в 90 миллиардов евро, считая, что перенос части запланированных на 2027 год выплат на текущий год усугубит нехватку финансирования Украины в следующем году, сообщает Euractiv.
"Еврокомиссия, которая управляет этими средствами, пока сопротивляется, опасаясь, что более быстрые выплаты лишь усугубят дефицит бюджета Киева в следующем году", - пишет издание.
Ранее министры обороны стран ЕС призвали Еврокомиссию ускорить предоставление средств из кредита Украине. По данным Euractiv, это требование исходило непосредственно от Владимира Зеленского.
Кредит ЕС в 90 миллиардов евро рассчитан на 2026-2027 годы и сейчас разделен поровну: по 45 миллиардов евро на каждый год. Он должен был покрыть примерно две трети рассчитанных ранее финансовых потребностей Украины.
По данным Euractiv, вместо переноса выплат Еврокомиссия рассматривает возможность заранее распределить часть оборонных расходов, финансирование которых предусмотрено на 2027 год, чтобы средства могли быть перечислены Киеву быстрее после наступления следующего года.
При этом европейские чиновники все больше опасаются, что ЕС в итоге придется предоставить Украине больше средств, чем предполагалось, на фоне сокращения поддержки со стороны других западных партнеров, включая США.
Россия неоднократно заявляла, что западная финансовая и военная поддержка Киева затягивает конфликт и препятствует его урегулированию.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийЕС
 
 
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