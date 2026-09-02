https://1prime.ru/20260902/ukraina-872917166.html
Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар
Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар - 02.09.2026, ПРАЙМ
Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар
Ожидаемая зима может оказаться для Украины худшей за все время конфликта, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:06+0300
2026-09-02T11:06+0300
2026-09-02T11:06+0300
украина
ес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Ожидаемая зима может оказаться для Украины худшей за все время конфликта, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Мы обсудим, как мы можем помочь Украине больше, подготовив Украину к зиме, которая может оказаться худшей из когда-либо", - сказала она журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Ирландии. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил в июле, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей. Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев в конце июля заявил, что энергосистема страны не справляется с нагрузкой.
https://1prime.ru/20260902/ukraina-872912459.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ес, мировая экономика
УКРАИНА, ЕС, Мировая экономика
Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар
Еврокомиссар Кос: грядущая зима может оказаться для Украины худшей за все время конфликта