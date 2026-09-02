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Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар

Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар - 02.09.2026, ПРАЙМ

Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар

Ожидаемая зима может оказаться для Украины худшей за все время конфликта, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:06+0300

2026-09-02T11:06+0300

2026-09-02T11:06+0300

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Ожидаемая зима может оказаться для Украины худшей за все время конфликта, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Мы обсудим, как мы можем помочь Украине больше, подготовив Украину к зиме, которая может оказаться худшей из когда-либо", - сказала она журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Ирландии. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил в июле, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей. Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев в конце июля заявил, что энергосистема страны не справляется с нагрузкой.

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