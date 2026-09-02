Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/ukraina-872917166.html
Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар
Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар - 02.09.2026, ПРАЙМ
Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар
Ожидаемая зима может оказаться для Украины худшей за все время конфликта, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:06+0300
2026-09-02T11:06+0300
украина
ес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Ожидаемая зима может оказаться для Украины худшей за все время конфликта, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Мы обсудим, как мы можем помочь Украине больше, подготовив Украину к зиме, которая может оказаться худшей из когда-либо", - сказала она журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Ирландии. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил в июле, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей. Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев в конце июля заявил, что энергосистема страны не справляется с нагрузкой.
https://1prime.ru/20260902/ukraina-872912459.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, ес, мировая экономика
УКРАИНА, ЕС, Мировая экономика
11:06 02.09.2026
 
Грядущая зима может стать худшей для Украины, заявила еврокомиссар

Еврокомиссар Кос: грядущая зима может оказаться для Украины худшей за все время конфликта

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Ожидаемая зима может оказаться для Украины худшей за все время конфликта, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Мы обсудим, как мы можем помочь Украине больше, подготовив Украину к зиме, которая может оказаться худшей из когда-либо", - сказала она журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Ирландии. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил в июле, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей. Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев в конце июля заявил, что энергосистема страны не справляется с нагрузкой.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
ЕК выступила против ускоренного предоставления денег Украине, пишут СМИ
09:53
 
УКРАИНАЕСМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала