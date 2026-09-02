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Фицо высмеял одобрение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро
Фицо высмеял одобрение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро - 02.09.2026, ПРАЙМ
Фицо высмеял одобрение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро
Европейский союз одобрил Украине кредит на 90 миллиардов евро, а Киев уже кричит о том, что нет денег, Словакия ни в каких финансовых механизмах, направленных... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:43+0300
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БРАТИСЛАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Европейский союз одобрил Украине кредит на 90 миллиардов евро, а Киев уже кричит о том, что нет денег, Словакия ни в каких финансовых механизмах, направленных на военную поддержку украинской стороны, участвовать не будет, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. "Вы заметили, что Украина уже кричит о том, что у нее нет денег? Кредит на 90 миллиардов был одобрен, а они уже просят очередные деньги. Словакия никогда не была частью никакого финансового механизма, который бы поддерживал войну на Украине. Мы будем вести себя так и дальше. Пока я буду председателем правительства, я никогда не соглашусь на европейском уровне с тем, чтобы Словакия стала частью какого-то кредита или финансового дара, которые бы вели к поддержке войны на Украине", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду. ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета. Россия неоднократно заявляла, что финансовая и военная поддержка Киева западными странами затягивает конфликт и не способствует его урегулированию.
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мировая экономика, финансы, украина, киев, словакия, роберт фицо, ес
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, Киев, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, ЕС
Фицо высмеял одобрение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро
Фицо: ЕС одобрил Украине кредит на 90 млрд евро, а Киев уже кричит о том, что нет денег
БРАТИСЛАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Европейский союз одобрил Украине кредит на 90 миллиардов евро, а Киев уже кричит о том, что нет денег, Словакия ни в каких финансовых механизмах, направленных на военную поддержку украинской стороны, участвовать не будет, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
"Вы заметили, что Украина уже кричит о том, что у нее нет денег? Кредит на 90 миллиардов был одобрен, а они уже просят очередные деньги. Словакия никогда не была частью никакого финансового механизма, который бы поддерживал войну на Украине. Мы будем вести себя так и дальше. Пока я буду председателем правительства, я никогда не соглашусь на европейском уровне с тем, чтобы Словакия стала частью какого-то кредита или финансового дара, которые бы вели к поддержке войны на Украине", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета.
Россия неоднократно заявляла, что финансовая и военная поддержка Киева западными странами затягивает конфликт и не способствует его урегулированию.