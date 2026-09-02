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В Узбекистане рассказали о сотрудничестве с Россией

В Узбекистане рассказали о сотрудничестве с Россией - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане рассказали о сотрудничестве с Россией

Компании и ведомства Узбекистана и России будут сотрудничать в сфере технического регулирования и стандартизации проектов в области атомной энергетики в... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:41+0300

2026-09-02T12:41+0300

2026-09-02T12:46+0300

россия

узбекистан

росатом

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ТАШКЕНТ, 2 сен — ПРАЙМ. Компании и ведомства Узбекистана и России будут сотрудничать в сфере технического регулирования и стандартизации проектов в области атомной энергетики в республике, сообщает пресс-служба узбекского агентства технического регулирования. По данным пресс-службы, в дирекции по строительству атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана состоялась встреча с участием представителей российских организаций "Атомстройэкспорт" и "НИКИМТ-Атомстрой". "Состоялся обмен мнениями по вопросам эффективного применения стандартов при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики, обеспечения единства измерений, совершенствования метрологического обеспечения, а также внедрения международного и передового зарубежного опыта в национальную практику", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале агентства. По итогам встречи стороны договорились расширять взаимовыгодное сотрудничество в области технического регулирования, стандартизации и метрологии, а также продолжать регулярный обмен опытом и знаниями, добавили в пресс-службе. В сентябре 2025 года госкорпорация "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в Джизакской области республики. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.

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россия, узбекистан, росатом