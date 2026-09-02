Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Узбекистан предложил упростить оформление документов для работы в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/uzbekistan-872940372.html
Узбекистан предложил упростить оформление документов для работы в России
Узбекистан предложил упростить оформление документов для работы в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Узбекистан предложил упростить оформление документов для работы в России
Агентство миграции при кабмине Узбекистана предложило российским ведомствам дать жителям страны возможность оформлять в республике часть документов, необходимых | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:22+0300
2026-09-02T16:28+0300
россия
бизнес
узбекистан
москва
мид
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872940372.jpg?1788355716
ТАШКЕНТ, 2 сен – ПРАЙМ. Агентство миграции при кабмине Узбекистана предложило российским ведомствам дать жителям страны возможность оформлять в республике часть документов, необходимых для работы в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что в конце августа в Москве профильные ведомства Узбекистана и России обсудили взаимодействие по вопросам защиты прав граждан республики в РФ. "В ходе переговоров директор агентства Бехзод Мусаев предложил создать возможность оформления в самом Узбекистане отдельных миграционных документов, необходимых для работы в России", - сказал представитель ведомства, комментируя итоги встречи. Также был поднят вопрос о возможности до поездки, проверять наличие или отсутствие ограничений на въезд гражданина Узбекистана в Россию и проводить предварительную проверку необходимых документов. "Для этого предложено расширить полномочия представительства паспортно-визовой службы МВД России, действующего в Узбекистане. Это позволит гражданам решать отдельные миграционные вопросы еще до выезда в Россию", - отметили в пресс-службе. Стороны обсудили возможность упростить оформление миграционных документов уже в России. В частности, предлагается при оформлении или переоформлении патента на работу не требовать повторно документы, которые гражданин уже предоставлял ранее, а также перевести часть процедур в цифровой формат. "Это позволит сократить число посещений миграционных центров гражданами Узбекистана", - добавили в агентстве. Ранее ЦБ Узбекистана в обзоре по валютным операциям физических лиц за первую половину 2026 года сообщил, что число трудовых мигрантов из республики за рубежом выросло до 1,4 миллиона человек, в том числе в России – до 834,2 тысячи.
узбекистан
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, узбекистан, москва, мид, мвд
РОССИЯ, Бизнес, УЗБЕКИСТАН, МОСКВА, МИД, МВД
16:22 02.09.2026 (обновлено: 16:28 02.09.2026)
 
Узбекистан предложил упростить оформление документов для работы в России

Агентство миграции при кабмине Узбекистана предложило оформить часть документов в стране

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 2 сен – ПРАЙМ. Агентство миграции при кабмине Узбекистана предложило российским ведомствам дать жителям страны возможность оформлять в республике часть документов, необходимых для работы в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
Ранее МИД Узбекистана сообщал, что в конце августа в Москве профильные ведомства Узбекистана и России обсудили взаимодействие по вопросам защиты прав граждан республики в РФ.
"В ходе переговоров директор агентства Бехзод Мусаев предложил создать возможность оформления в самом Узбекистане отдельных миграционных документов, необходимых для работы в России", - сказал представитель ведомства, комментируя итоги встречи.
Также был поднят вопрос о возможности до поездки, проверять наличие или отсутствие ограничений на въезд гражданина Узбекистана в Россию и проводить предварительную проверку необходимых документов. "Для этого предложено расширить полномочия представительства паспортно-визовой службы МВД России, действующего в Узбекистане. Это позволит гражданам решать отдельные миграционные вопросы еще до выезда в Россию", - отметили в пресс-службе.
Стороны обсудили возможность упростить оформление миграционных документов уже в России. В частности, предлагается при оформлении или переоформлении патента на работу не требовать повторно документы, которые гражданин уже предоставлял ранее, а также перевести часть процедур в цифровой формат. "Это позволит сократить число посещений миграционных центров гражданами Узбекистана", - добавили в агентстве.
Ранее ЦБ Узбекистана в обзоре по валютным операциям физических лиц за первую половину 2026 года сообщил, что число трудовых мигрантов из республики за рубежом выросло до 1,4 миллиона человек, в том числе в России – до 834,2 тысячи.
 
РОССИЯБизнесУЗБЕКИСТАНМОСКВАМИДМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала