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Узбекистан предложил упростить оформление документов для работы в России

Узбекистан предложил упростить оформление документов для работы в России - 02.09.2026, ПРАЙМ

Узбекистан предложил упростить оформление документов для работы в России

Агентство миграции при кабмине Узбекистана предложило российским ведомствам дать жителям страны возможность оформлять в республике часть документов, необходимых | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:22+0300

2026-09-02T16:22+0300

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ТАШКЕНТ, 2 сен – ПРАЙМ. Агентство миграции при кабмине Узбекистана предложило российским ведомствам дать жителям страны возможность оформлять в республике часть документов, необходимых для работы в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что в конце августа в Москве профильные ведомства Узбекистана и России обсудили взаимодействие по вопросам защиты прав граждан республики в РФ. "В ходе переговоров директор агентства Бехзод Мусаев предложил создать возможность оформления в самом Узбекистане отдельных миграционных документов, необходимых для работы в России", - сказал представитель ведомства, комментируя итоги встречи. Также был поднят вопрос о возможности до поездки, проверять наличие или отсутствие ограничений на въезд гражданина Узбекистана в Россию и проводить предварительную проверку необходимых документов. "Для этого предложено расширить полномочия представительства паспортно-визовой службы МВД России, действующего в Узбекистане. Это позволит гражданам решать отдельные миграционные вопросы еще до выезда в Россию", - отметили в пресс-службе. Стороны обсудили возможность упростить оформление миграционных документов уже в России. В частности, предлагается при оформлении или переоформлении патента на работу не требовать повторно документы, которые гражданин уже предоставлял ранее, а также перевести часть процедур в цифровой формат. "Это позволит сократить число посещений миграционных центров гражданами Узбекистана", - добавили в агентстве. Ранее ЦБ Узбекистана в обзоре по валютным операциям физических лиц за первую половину 2026 года сообщил, что число трудовых мигрантов из республики за рубежом выросло до 1,4 миллиона человек, в том числе в России – до 834,2 тысячи.

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