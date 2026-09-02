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На ВЭФ-2026 обсудят условия расширения навигации по Севморпути

На ВЭФ-2026 обсудят условия расширения навигации по Севморпути - 02.09.2026, ПРАЙМ

На ВЭФ-2026 обсудят условия расширения навигации по Севморпути

Условия расширения навигации по Северному морскому пути (СМП) обсудят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщает фонд "Росконгресс". | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:19+0300

2026-09-02T14:19+0300

2026-09-02T14:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Условия расширения навигации по Северному морскому пути (СМП) обсудят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщает фонд "Росконгресс". Третьего сентября на XI Восточном экономическом форуме состоится сессия "Расширяя окно: как продлить навигацию по Северному морскому пути. Готовность флота, инфраструктуры и рынка". "В центре обсуждения - практический вопрос о том, какие условия необходимо создать для дальнейшего расширения навигации по Северному морскому пути и как распределяются роли государства, инфраструктурных операторов, судоходных компаний и грузовладельцев в этом процессе", - говорится в сообщении. В ходе сессии эксперты оценят техническую готовность транспортной системы и устойчивость рыночного спроса на перевозки в увеличенный навигационный период. Будут обсуждаться инфраструктурные и технологические ограничения, расширяющие навигационное окно, готовность флота к работе в сложных ледовых условиях и роль ледокольного обеспечения. Отдельное внимание уделят экономике перевозок, запросам грузовладельцев, развитию портов и регуляторным мерам. Участники рассмотрят, какие решения необходимы для планомерного наращивания продолжительности навигации по Севморпути. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, росконгресс, вэф