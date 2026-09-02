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На ВЭФ запустили прямой эфир по продвижению российских товаров

На ВЭФ запустили прямой эфир по продвижению российских товаров - 02.09.2026, ПРАЙМ

На ВЭФ запустили прямой эфир по продвижению российских товаров

Одна из самых влиятельных китайских блогеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань запустила в рамках Восточного... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T04:58+0300

2026-09-02T04:58+0300

2026-09-02T04:58+0300

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владивосток

рэц

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Одна из самых влиятельных китайских блогеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань запустила в рамках Восточного экономического форума прямой эфир по продвижению российских товаров, передает корреспондент РИА Новости. Стрим организован Российским экспортным центром в рамках российско-китайского фестиваля "Сделано в России". "Российские бренды заслуживают доверия у китайской аудитории, они проверенные, экологически чистые и качественные. Мы сделаем все, чтобы товары из России понравились каждой китайской семье", - заявила Даньдань на церемонии открытия. Это уже второй опыт сотрудничества РЭЦ с Даньдань. В прошлом году блогер провела шестичасовой эфир с Красной площади. По итогам стрима продажи российских товаров превысили 1 миллиард рублей, а охват трансляции составил 11,3 миллиона человек. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, бизнес, владивосток, рэц, вэф