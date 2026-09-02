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На ВЭФ запустили прямой эфир по продвижению российских товаров - 02.09.2026, ПРАЙМ
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На ВЭФ запустили прямой эфир по продвижению российских товаров
На ВЭФ запустили прямой эфир по продвижению российских товаров - 02.09.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ запустили прямой эфир по продвижению российских товаров
Одна из самых влиятельных китайских блогеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань запустила в рамках Восточного... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T04:58+0300
2026-09-02T04:58+0300
технологии
россия
бизнес
владивосток
рэц
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Одна из самых влиятельных китайских блогеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань запустила в рамках Восточного экономического форума прямой эфир по продвижению российских товаров, передает корреспондент РИА Новости. Стрим организован Российским экспортным центром в рамках российско-китайского фестиваля "Сделано в России". "Российские бренды заслуживают доверия у китайской аудитории, они проверенные, экологически чистые и качественные. Мы сделаем все, чтобы товары из России понравились каждой китайской семье", - заявила Даньдань на церемонии открытия. Это уже второй опыт сотрудничества РЭЦ с Даньдань. В прошлом году блогер провела шестичасовой эфир с Красной площади. По итогам стрима продажи российских товаров превысили 1 миллиард рублей, а охват трансляции составил 11,3 миллиона человек. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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4.7
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технологии, россия, бизнес, владивосток, рэц, вэф
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, РЭЦ, ВЭФ
04:58 02.09.2026
 
На ВЭФ запустили прямой эфир по продвижению российских товаров

Китайский блогер Даньдань запустила прямой эфир по продвижению российских товаров

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Одна из самых влиятельных китайских блогеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань запустила в рамках Восточного экономического форума прямой эфир по продвижению российских товаров, передает корреспондент РИА Новости.
Стрим организован Российским экспортным центром в рамках российско-китайского фестиваля "Сделано в России".
"Российские бренды заслуживают доверия у китайской аудитории, они проверенные, экологически чистые и качественные. Мы сделаем все, чтобы товары из России понравились каждой китайской семье", - заявила Даньдань на церемонии открытия.
Это уже второй опыт сотрудничества РЭЦ с Даньдань. В прошлом году блогер провела шестичасовой эфир с Красной площади. По итогам стрима продажи российских товаров превысили 1 миллиард рублей, а охват трансляции составил 11,3 миллиона человек.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииРОССИЯБизнесВладивостокРЭЦВЭФ
 
 
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