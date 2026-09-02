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Путину на ВЭФ доложат о ходе запуска единой ТОР, заявил Чекунков - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Путину на ВЭФ доложат о ходе запуска единой ТОР, заявил Чекунков
Путину на ВЭФ доложат о ходе запуска единой ТОР, заявил Чекунков - 02.09.2026, ПРАЙМ
Путину на ВЭФ доложат о ходе запуска единой ТОР, заявил Чекунков
Минвостокразвития России в среду доложит президенту РФ Владимиру Путину о выполнении его поручения о запуске единой территории опережающего развития (ЕТОР) в... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:38+0300
2026-09-02T09:44+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минвостокразвития России в среду доложит президенту РФ Владимиру Путину о выполнении его поручения о запуске единой территории опережающего развития (ЕТОР) в Арктике и на Дальнем Востоке, сообщил глава министерства Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме. "Сегодня мы будем докладывать главе государства о выполнении его поручения о запуске единой территории опережающего развития", - сказал Чекунков на сессии ВЭФ "Восточный финансовый центр: как будет работать новый центр притяжения международного капитала в Россию?". Единая ТОР объединит префрежимы Арктики и Дальнего Востока, напомнил министр. "Как раз с фокусом на новые инвестиции, на новые технологии, на цифровые технологии, не ущемляя при этом традиционные отрасли, конечно, благодаря которым, я надеюсь, у нас будет что предложить мировым инвесторам и сделать такую успешную инвестиционную историю быстрого роста, на которой заработает наша экономика и заработают мировые инвесторы", - уточнил глава Минвостокразвития. Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, АРКТИКА, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, ВЭФ
09:38 02.09.2026 (обновлено: 09:44 02.09.2026)
 

Путину на ВЭФ доложат о ходе запуска единой ТОР, заявил Чекунков

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минвостокразвития России в среду доложит президенту РФ Владимиру Путину о выполнении его поручения о запуске единой территории опережающего развития (ЕТОР) в Арктике и на Дальнем Востоке, сообщил глава министерства Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме.
"Сегодня мы будем докладывать главе государства о выполнении его поручения о запуске единой территории опережающего развития", - сказал Чекунков на сессии ВЭФ "Восточный финансовый центр: как будет работать новый центр притяжения международного капитала в Россию?".
Единая ТОР объединит префрежимы Арктики и Дальнего Востока, напомнил министр.
"Как раз с фокусом на новые инвестиции, на новые технологии, на цифровые технологии, не ущемляя при этом традиционные отрасли, конечно, благодаря которым, я надеюсь, у нас будет что предложить мировым инвесторам и сделать такую успешную инвестиционную историю быстрого роста, на которой заработает наша экономика и заработают мировые инвесторы", - уточнил глава Минвостокразвития.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯАРКТИКАДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинАлексей ЧекунковМинвостокразвитияВЭФ
 
 
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