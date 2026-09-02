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Калининградский янтарный комбинат представил на ВЭФ уникальные образцы
Калининградский янтарный комбинат представил на ВЭФ уникальные образцы - 02.09.2026, ПРАЙМ
Калининградский янтарный комбинат представил на ВЭФ уникальные образцы
Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" представил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) редкие образцы балтийского камня, которые станут лотами... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:24+0300
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КАЛИНИНГРАД, 2 сен – ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" представил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) редкие образцы балтийского камня, которые станут лотами онлайн-аукциона 2 октября, сообщает пресс-служба предприятия.
"Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") представил на ВЭФ-2026 редкие образцы балтийского камня возрастом 35-40 миллионов лет. В их числе самородок-великан, экземпляры с включениями древней флоры и фауны, а также крупная янтарная капля. Уникальные образцы выставят на онлайн-торги 2 октября", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в экспозицию на ВЭФ-2026 вошли семь лотов аукционной коллекции, включая камень "Рекордсмен" весом 2,3 килограмма со стартовой ценой 700 тысяч рублей и 86‑граммовая янтарная капля, сохранившая сферическую форму реликтовой смолы. Такие капли находят лишь раз в несколько лет.
Особый интерес, отмечается в сообщении, представляют инклюзы: в одном застыл момент охоты паука, в другом - древний цветок с тычинками. Все образцы добыты в Приморском карьере комбината за последние пять лет.
"В этом году гости форума могут заранее познакомиться с лотами, что позволяет дополнительно повысить интерес к российскому янтарю на внешних рынках и привлечь новых партнеров", – цитирует пресс-служба руководителя службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максима Ломакина.
Всего на торги выставят 52 лота общей стартовой стоимостью 9,7 миллионов рублей. На цену влияют разновидность, вес, цвет, форма и целостность камня. В ходе торгов стоимость может вырасти в десятки раз - так, в 2024 году инклюз с фрагментом доисторического растения подорожал с 20 до 415 тысяч рублей.
Приобрести самородки и каплевидный янтарь смогут российские и иностранные юридические лица, инклюзы смогут приобрести и физические лица, уточняет пресс-служба. Заявки на участие принимают со 2 сентября по 1 октября, каталог лотов размещен на сайте комбината.
Калининградский янтарный комбинат - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. Комбинат разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов камня. В 2014 году комбинат был передан под управление "Ростеху".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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сельское хозяйство, россия, владивосток, ростех, вэф
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Владивосток, Ростех, ВЭФ, ВЭФ-2026
Калининградский янтарный комбинат представил на ВЭФ уникальные образцы
Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" выставил на аукцион редкие образцы камня
КАЛИНИНГРАД, 2 сен – ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" представил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) редкие образцы балтийского камня, которые станут лотами онлайн-аукциона 2 октября, сообщает пресс-служба предприятия.
"Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") представил на ВЭФ-2026 редкие образцы балтийского камня возрастом 35-40 миллионов лет. В их числе самородок-великан, экземпляры с включениями древней флоры и фауны, а также крупная янтарная капля. Уникальные образцы выставят на онлайн-торги 2 октября", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в экспозицию на ВЭФ-2026 вошли семь лотов аукционной коллекции, включая камень "Рекордсмен" весом 2,3 килограмма со стартовой ценой 700 тысяч рублей и 86‑граммовая янтарная капля, сохранившая сферическую форму реликтовой смолы. Такие капли находят лишь раз в несколько лет.
Особый интерес, отмечается в сообщении, представляют инклюзы: в одном застыл момент охоты паука, в другом - древний цветок с тычинками. Все образцы добыты в Приморском карьере комбината за последние пять лет.
"В этом году гости форума могут заранее познакомиться с лотами, что позволяет дополнительно повысить интерес к российскому янтарю на внешних рынках и привлечь новых партнеров", – цитирует пресс-служба руководителя службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максима Ломакина.
Всего на торги выставят 52 лота общей стартовой стоимостью 9,7 миллионов рублей. На цену влияют разновидность, вес, цвет, форма и целостность камня. В ходе торгов стоимость может вырасти в десятки раз - так, в 2024 году инклюз с фрагментом доисторического растения подорожал с 20 до 415 тысяч рублей.
Приобрести самородки и каплевидный янтарь смогут российские и иностранные юридические лица, инклюзы смогут приобрести и физические лица, уточняет пресс-служба. Заявки на участие принимают со 2 сентября по 1 октября, каталог лотов размещен на сайте комбината.
Калининградский янтарный комбинат - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. Комбинат разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов камня. В 2014 году комбинат был передан под управление "Ростеху".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.