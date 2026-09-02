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Вулин на полях ВЭФ встретится с Новаком
Вулин на полях ВЭФ встретится с Новаком - 02.09.2026, ПРАЙМ
Вулин на полях ВЭФ встретится с Новаком
Бывший вице-премьер Сербии, глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин на полях ВЭФ проведет встречу с вице-премьером РФ Александром... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:14+0300
2026-09-02T15:14+0300
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БЕЛГРАД, 2 сен - ПРАЙМ. Бывший вице-премьер Сербии, глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин на полях ВЭФ проведет встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщила пресс-служба Вулина. "Александр Вулин 3-4 сентября 2026 года будет находиться во Владивостоке, где примет участие в ВЭФ... На полях форума Вулин проведет встречу с зампредседателя правительства РФ, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком", - говорится в сообщении. Отмечается, что бывший вице-премьер Сербии будет присутствовать на пленарном заседании в четверг, где ожидается выступление президента России Владимира Путина. ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
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газ, сербия, владивосток, александр новак, владимир путин, србиягаз
Газ, СЕРБИЯ, Владивосток, Александр Новак, Владимир Путин, Србиягаз, ВЭФ-2026
Вулин на полях ВЭФ встретится с Новаком
Экс-премьер Сербии Вулин на полях ВЭФ встретится с вице-премьером России Новаком
БЕЛГРАД, 2 сен - ПРАЙМ. Бывший вице-премьер Сербии, глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин на полях ВЭФ проведет встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщила пресс-служба Вулина.
"Александр Вулин 3-4 сентября 2026 года будет находиться во Владивостоке, где примет участие в ВЭФ... На полях форума Вулин проведет встречу с зампредседателя правительства РФ, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бывший вице-премьер Сербии будет присутствовать на пленарном заседании в четверг, где ожидается выступление президента России Владимира Путина.
ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.