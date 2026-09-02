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На ВЭФ рассказали о росте ВВП в Индии в 2026-2027 годах - 02.09.2026, ПРАЙМ
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На ВЭФ рассказали о росте ВВП в Индии в 2026-2027 годах
На ВЭФ рассказали о росте ВВП в Индии в 2026-2027 годах - 02.09.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ рассказали о росте ВВП в Индии в 2026-2027 годах
Малые и средние предприятия в Индии смогут обеспечивать до 2% прироста ВВП в 2026-2027 годах, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:29+0300
2026-09-02T17:41+0300
индия
владивосток
мсп
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Малые и средние предприятия в Индии смогут обеспечивать до 2% прироста ВВП в 2026-2027 годах, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар. В 2025 году объем ВВП в Индии составил 4,18 триллиона долларов. "В 2026-2027 годах мы ожидаем, что МСП в Индии будут обеспечивать до 2% прироста ВВП",- отметил Дивеш Кумар. По его словам, большой процент экспорта из Индии обеспечивает именно сектор МСП, в котором задействованы несколько десятков миллионов человек. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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индия, владивосток, мсп, вэф
ИНДИЯ, Владивосток, МСП, ВЭФ
17:29 02.09.2026 (обновлено: 17:41 02.09.2026)
 
На ВЭФ рассказали о росте ВВП в Индии в 2026-2027 годах

Почетный представитель от Индии Кумар: МСП в Индии смогут обеспечивать до 2% прироста ВВП

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Малые и средние предприятия в Индии смогут обеспечивать до 2% прироста ВВП в 2026-2027 годах, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар.
В 2025 году объем ВВП в Индии составил 4,18 триллиона долларов.
"В 2026-2027 годах мы ожидаем, что МСП в Индии будут обеспечивать до 2% прироста ВВП",- отметил Дивеш Кумар.
По его словам, большой процент экспорта из Индии обеспечивает именно сектор МСП, в котором задействованы несколько десятков миллионов человек.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ИНДИЯВладивостокМСПВЭФ
 
 
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