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На ВЭФ рассказали о росте ВВП в Индии в 2026-2027 годах

На ВЭФ рассказали о росте ВВП в Индии в 2026-2027 годах - 02.09.2026, ПРАЙМ

На ВЭФ рассказали о росте ВВП в Индии в 2026-2027 годах

Малые и средние предприятия в Индии смогут обеспечивать до 2% прироста ВВП в 2026-2027 годах, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:29+0300

2026-09-02T17:29+0300

2026-09-02T17:41+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Малые и средние предприятия в Индии смогут обеспечивать до 2% прироста ВВП в 2026-2027 годах, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар. В 2025 году объем ВВП в Индии составил 4,18 триллиона долларов. "В 2026-2027 годах мы ожидаем, что МСП в Индии будут обеспечивать до 2% прироста ВВП",- отметил Дивеш Кумар. По его словам, большой процент экспорта из Индии обеспечивает именно сектор МСП, в котором задействованы несколько десятков миллионов человек. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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индия, владивосток, мсп, вэф